Tanto Salto Uruguay y de tantos 115 años…

Cada institución deportiva y social carga con su propia historia. Esa historia se nutre de originalidades, principios de búsquedas, cantos de evolución y seguramente, adversidades como en todo tránsito de carácter humano.

Salto Uruguay Fútbol Club, no es la excepción,

El pasado 5 de abril, en pleno azote de la pandemia, llegó a los 115 años de vida. Y aunque la celebración, no se produjo por razones obvias, no faltaron instancias en pro del nuevo año en tan vanagloriada permanencia, a partir de esa condición decana que ostenta orgullosa.

Desde VALENTÍN LUZURIAGA, Gerente Deportivo en el club, se alimentó primero y se ejecutó después, la idea de acumular saludos en un video.

Fueron desfilando no pocos quienes sumaron sus propiedades en aras de la grandeza de Salto Uruguay, en la función que fuese. Jugando o en la cúpula directriz. En fútbol masculino y femenino, básquetbol y voleibol. Los de antes y los de ahora.

Con Valentín derivando a EL PUEBLO el video en cuestión, reflexión e imagen entre otros de Daniel «Pato» Schiavi, Richard Mario Silva, Julio «Yuyo» Da Silva, Rodolfo «Lolo» Aguirre, Pedro Francisco «Perucho» Belgeri, Esc. Luis Alberto Avellanal, Demócrito «Peluco» Silva, Dr Enrique Moller, Héctor José «Chino» Panelli, Mauricio Velásquez, Rodolfo Martín Ferrando, Anibal Cabris, Ramón Vela, Luis «Bicho» Silveira…

AQUEL PRIMER LIBRO DE CAJA

Con una misión de la buena desde Valentín Luzuriaga, el acopio de fotografías, de testimonios, el ordenamiento en el tiempo, la cronología.

El valor incanjeable de las tomas gráficas desde los primeros años del siglo pasado, en que se produjo el nacimiento de Salto Uruguay un 5 de abril de 1905.

En tanto, Daniel Schiavi rememoraba horas pasadas con EL PUEBLO, el rescate «de ese primer libro de caja del club donde se iban anotando rigurosamente todos los movimientos financieros, por más mínimo que sea. Y señala como punto de partida que «se vendieron huevos de paloma para la compra de palos de los arcos». Así figura tal cual en ese libro de cajas.

No hay dudas que la historia de Salto Uruguay, es una historia especial, con personajes que no se repetirán.

Solo nos queda seguir en lo posible aquella huella, para que el mejoramiento se asocie al fin de los que estamos».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-