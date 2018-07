Exportaciones de carne ovina a China aumentaron 20%

Los principales destinos para la carne ovina fueron Brasil, China, Países Bajos y Alemania.

Uruguay exportó un total de 12.183.679 kilos de carne ovina entre julio de 2017 y junio de 2018, un 12,9% más que en igual período anterior. Con Brasil a la cabeza (50,8% del total exportado), China -el segundo principal destino (28,4%)- aumentó un 20% en volumen su demanda respecto al período anterior.

Según el informe publicado por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) sobre las exportaciones del rubro ovino, de los US$ 65.752.326 exportados de carne ovina, los principales destinos fueron Brasil (57,7%), China (19,2%), Países Bajos (5,2%) y Alemania (3%).

El trabajo arroja, en tanto, que en materia de lanas la peinada continúa siendo el principal producto exportado, tanto en volumen como valor: aumentó en valores corrientes 13% y en volumen 10%.

Por su parte, la lana sucia registró una suba tanto en volumen como en valores corrientes, así como también sucedió con la lana lavada.

En el período en cuestión, las ventas al exterior de lana tuvieron 30 destinos diferentes. En términos de valor, las exportaciones sumaron US$ 219 millones, una suba del 21,7% respecto a igual periodo anterior. China, con el 48% del total, continua siendo el principal destino para este tipo de producto. Lo siguen Alemania (14% del total), Italia (7%), Turquía (4%), India (2,9%), México (2,9%) y Bulgaria (2,5%).

EXPORTACIONES OVINAS EN 2018

Durante los seis primeros meses de 2018 las exportaciones de lana y productos de lana crecieron un 18,8% ubicándose en US$ 131 millones. En este tiempo, las exportaciones de carne alcanzaron los US$ 35 millones, un 15,9% más.

También se hace referencia en el informe a las salidas de lana sucia, lavada y peinada, las cuales se vieron incrementadas en volumen en un 12%.