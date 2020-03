Con ventas conducidas por Gerardo Zambrano del escritorio Zambrano y Cía., en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto, se realizó ayer el remate anual de cabaña Los Manantiales de Sylvia Jones de Pérez e Hijos, de La Corona de Ana Mirtha Jones de Azambuja e Hijos y Cabaña Salto de Limitour.

POLL DORSET

Se vendieron 74 vientres a 225 dólares de promedio, con un máximo de 2.000 dólares (1.000 dólares por el 50% de una borrega de pedigree de cabaña), y un mínimo de 150 dólares.

Los 21 carneros y borregos hicieron un promedio de 564 dólares, con un máximo de 1.600 y un mínimo de 400 dólares.

Se vendieron la totalidad de los vientres, quedando sin vender solamente el 50% de un borrego PI para exposición.

MERINO AUSTRALIANO

En lo que hace a los carneros y borregos Merino Australiano de Los Manantiales y La Corona, se destacó la venta de un padre que hizo 3.400 dólares y fue adquirido por Walter Galliazzi, el precio mínimo fue de 500 dólares, el promedio de los 89 carneros fue de 703 dólares.

GERARDO ZAMBRANO

El rematador Gerardo Zambrano consideró que fue un remate muy ágil, con ventas totales, tanto en Poll Dorset de Cabaña Salto, lográndose muy buenos precios, sobre todo por la variedad que había tanto de hembras como machos, donde había productos destacados.

De la misma forma los Merino Australiano clásicos de Los Manantiales, venta a la que se sumó nuevamente La Corona con dos bretes, se vendieron con muy buen resultado, destacándose que hubo compradores de volumen y quedando algunos sin comprar porque no había más borregos. Zambrano resaltó que al final del remate se vendían borregos al mismo precio que al principio.

Recordó que el año pasado fue un rematazo, «pero estábamos con una situación del valor de la lana fina que incentivaba y motivaba, y este año si bien tiene una diferencia importante a otras finuras, no están con los valores del año pasado, lo que crea alguna incertidumbre, pero eso no se vio para nada, la demanda fue rápida, de buenos valores». Zambrano concluyó que vender en la pista, bien, y vendiendo de a lotes hasta el final, «nos deja conformes».

CONFORMIDAD DE LAS CABAÑAS

El Dr. Eduardo Texeira de Cabaña Salto, manifestó que quedaron muy conformes ya que prácticamente se vendió todo, dijo que las hembras se vendieron a buenos valores y quedaron conformes con la venta de los padres.

Agradeció a cabañas Los Manantiales y La Corona por permitirles vender en este remate y con la calidad de los animales que tienen; «nosotros modestamente hemos participado» expresó.

El Dr. Juan Pérez Jones agradeció también a Cabaña Salto,» porque es un complemento, en este remate se venden la mejor carne y la mejor lana».

Concretamente en lo que hace a la venta del Merino de Los Manantiales comentó que «si se puede pedir algo más, hubiéramos pretendido algo más por los vientres, pero como se sabe, la cabaña nunca pone base, mandan los compradores».

Indicó que en los carneros se vendió el 100% igual que las hembras y «quedamos muy conformes con los precios si bien no son los del año pasado, pero es comprensible».

Destacó la presencia de nuevos clientes y de clientes que siguen comprando todos años a quienes agradeció especialmente.

Por su parte Juan Martín Martinicorena de La Corona mencionó que el remate fue ágil, aseguró que quedaron muy conformes con los precios y especialmente hizo extensivo el agradecimiento a las cabañas por volver este año, así como a la clientela que una vez más los acompañó.

DISPERSIÓN A VARIOS PUNTOS DEL PAÍS

Álvaro Arrieta, representante de Zambrano y Cía. en Salto, analizó que fue un remate muy bueno donde se vendió todo, si bien quedó sin vender el 50% de un animal, que se estaba comercializando fuera de pista.

Comentó que la oferta se dispersó para varias partes del país, principalmente en Poll Dorset de los cuales algunos se van para el sur del país.

La oferta de Merino se quedó en la zona criadora de Merino; Salto, Paysandú, Artigas y Tacuarembó.

Arrieta agregó que la oferta estaba muy bien presentada y muy pareja lo cual fue destacado por los compradores.

«Estamos conformes con el resultado, agradecemos a clientes y amigos que nos acompañaron, compraron y también a las cabañas que una vez nos confiaron su producción».