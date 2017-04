El escritorio Gaudín Hnos. realizó ayer la primera feria quincenal del mes en el local Parada Herrería. Un buen marco de público acompañó las ventas, haciendo posible la dispersión total de la oferta, dentro de un mercado ágil.

Para Julio Gaudín, “fue un remate típico de Parada Herrería, con un volumen más importante de lanares que lo habitual, que se vendieron muy bien, había una avidez muy interesante por los lanares, que tuvieron muchos piques y una demanda impresionante”. De esta manera, indicó que quedaron “muy contentos con lo que fue el remate en esa categoría”.

Luego, y de acuerdo con lo que está pasando con el mercado de la vaca gorda, comentó que los precios en esa categoría, estuvieron un tanto más tranquilos respecto al remate anterior, fundamentalmente por el tipo de vaca que pasó por la pista, sobre todo las primeras que entraron a venderse que eran muy buenas, pesadas y bien terminadas y que “hicieron menos plata que la feria pasada”.

En cuanto a las categorías de reposición, indicó que vio muy bien todas las categorías, como las piezas de cría, la vaquillona, el ternero y el novillito de 1 a 2, que obtuvieron precios referenciales de lo que está pasando hoy en el mercado. “Seguimos notando una avidez importantísima en todas las categorías de reposición, la gente está interesada, el tiempo viene acompañando, sigue habiendo pasto y derivó a que en Parada Herrería hoy se vieran precios interesantísimos y de varios piques”.

Puntualmente respecto a la vaca de invernar, comentó que los valores fueron muy buenos, donde algún vacaje Holando y cruza Holando se pagó muy bien, de manera que “en líneas generales estamos muy conformes con lo que fue el remate de hoy”.

LOTE 21

Gaudín anunció que la firma ya comenzará a trabajar con las certificaciones para el remate de Lote 21 que será el martes 18, así como también preparando la próxima feria en Parada Herrería.

VALORES

Ovejas entre 40-45-47 y hasta 49 dólares, capones entre 49 y 58 dólares.

Vacas gordas entre 580-605 hasta 680 dólares, vacas gordas más livianas entre 535-570 dólares. Vacas de invernar entre 351-360- hasta 382 dólares, vacas Holando entre 342-355 y 397 dólares, vaquillonas Holando 260-275-282 dólares, vaquillonas Hereford 355 dólares, novillitos de 1 a 2 años 332-380 y 395 dólares, novillos Holando entre 502 y 582 dólares, vacas manufactura 305 dólares, toros manufactura 250 y 500 dólares, Piezas de cría entre 310 y 330 dólares. Terneras 272 dólares.

Una yegua mansa de andar se pagó 450 dólares.

REFERENCIAS DEL MERCADO

En otro orden Gaudín se refirió al mercado, indicando que para el novillo la referencia es de 2,75 -2,77, “más de eso no se consigue”, con entradas -para negocios concretados al día de hoy- del 18 para adelante. Para la vaca buena, muy pesada, la referencia es 2,50 con miras de bajar, y 2,45 para la vaca no tan buena ni tan pesada y un poco más lejos de planta.

Mientras que para la vaquillona la referencia es de 2,60-265 dependiendo del tipo de vaquillona. En este caso aclaró que si bien a nivel del escritorio hay pedidos, no es una categoría que ha aparecido.