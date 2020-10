MERINO AUSTRALIANO PO

Gran campeón: Brete 28 de La Magdalena de Los Tordos S en C .

Reservado Gran Campeón: Brete 21 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Tercer Mejor Macho: Brete 21 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Gran Campeona: Brete 19 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Reservada Gran Campeona: Brete 18 de La Magdalena de Los Tordos S en C

MERINO AUSTRALIANO PI

Gran campeón: Brete 37 de Los Tordos S en C

Reservado Gran Campeón: Brete 33 de Los Tordos S en C

Tercer Mejor Macho: Brete 34 de El Arazá de Suc. Arturo Aguerre

Gran Campeona: Brete 31 de Ibirapitá de Correa Hnos.

Reservada Gran Campeona: Brete 30 de La Magdalena de Los Tordos S en C

POLL MERINO AUSTRALIANO PO

Gran campeón: Brete 4 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Reservado Gran Campeón: Brete 3 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Tercer Mejor Macho: Brete 5 de San Antonio SG

Gran Campeona: Brete 2 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Reservada Gran Campeona: Brete 1 de La Magdalena de Los Tordos S en C

POLL MERINO

AUSTRALIANO PI

Gran campeón: Brete 16 de El Arazá de Suc. Arturo Aguerre SC

Reservado Gran Campeón: Brete 15 de El Arazá de Suc. Arturo Aguerre SC

Gran Campeona: Brete 7 de Ibirapitá de Correa Hnos.

Reservada Gran Campeona: Brete 6 de Bustince Dr. J.C. Tafernaberry

Campeón Supremo PO: Brete 28 de Los Tordos

Campeón Supremo PI: Brete 16 de El Arazá

Mejor pareja, premio Carlos Correa: Bretes 30 y 37 de Los Tordos

IDEAL PO

Gran campeón: Brete 45 de Anita SG

Reservado Gran Campeón: Brete 46 de El Progreso

IDEAL PI

Gran Campeón: Brete 52 de El Progreso de Juan Manuel Lorenzelli

Reservado Gran Campeón: Brete 51 de Anita SG

Gran Campeona: Brete 49 de El Progreso de Juan Manuel Lorenzelli

Reservada Gran Campeona: Brete 50 de El Progreso de Juan Manuel Lorenzelli

MERINO DOHNE PI

Gran Campeón: Brete 73 de Alejandro Noboa

CORRIEDALE PO

Gran Campeón: Brete 77 de Fernando Vandelli

Reservado Gran Campeón: Brete 38 de Santa Elena de Palma Sola de Raúl y Sebastián Goncalves

CORRIEDALE PI

Gran Campeona: Brete 39 de La Pradera de Suc. Federico Stirling

MERILIN PO

Gran Campeón: Brete 40 de La Loma SG

Reservado Gran Campeón: Brete 41 de de La Loma SG

MERILIN PI

Gran Campeón: Brete 42 de La Loma SG

Reservado Gran Campeón: Brete 43 de La Loma SG

HAMPSHIRE DOWN PO

Gran Campeón: Brete 65 de Martín y Claudia Echenagusía

Reservado Gran Campeón: Brete 67 de Martín y Claudia Echenagusía

POLL DORSET PO

Gran Campeón: Brete 56 de Omar Burutarán

Gran Campeona: Brete 55 de Omar Burutarán

Reservada Gran Campeona: Brete 54 de Omar Burutarán

POLL DORSET PI

Gran Campeón: Brete 61 de Limitour

Reservado Gran Campeón: Brete 63 de Limitour

Gran Campeona: Brete 57 de Limitour

SUFFOLK PO

Gran Campeón: Brete 69 de Pingo Viejo SG

Reservado Gran Campeón: Brete 68 de Pingo Viejo SG

TEXEL PI

Gran Campeón: Brete 72 de Ricardo Courdín

Gran Campeona: Brete 71 de Santa Marta de Mataojo

Reservada Gran Campeona: Brete 70 del mismo expositor.

