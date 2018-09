A partir del 1 de octubre de 2018 los animales de especie canina tanto residentes como no residentes deberán ingresar y egresar del país con identificación individual mediante dispositivo electrónico (microchip), asociado al Certificado Sanitario Internacional expedido por la Autoridad Competente del país de origen, según Decreto Nro. 273/018, de agosto 2018. Desde la Dirección General de Inocuidad Alimentaria se informa a la población nacional y a turistas interesados en ingresar a Uruguay con perros, sobre esta nueva disposición que apunta a proteger la salud y bienestar de los animales y de las personas en caso de enfermedades zoonóticas.

Uruguay establece desde el año 2017 como único sistema de registro individual de animales de compañía a nivel nacional, la identificación de los mismos a través de la implantación de un microchip, conjuntamente con el ingreso de los datos del animal y de su Tenedor Responsable, al Sistema del Registro Nacional de Animales de Compañía (RENAC) en el marco de la resolución de la COTRYBA (Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable de Bienestar Animal) y de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien lleva el control sanitario de los animales.

Esta medida de identificación de caninos, facilita el control sanitario de animales de esta especie, fundamentalmente en las zonas norte del país, con presencia de Leishmaniosis.

Por lo tanto, considerando que actualmente en el ámbito internacional se percibe el incremento cada vez mayor de países o bloques comerciales (Nueva Zelanda, Australia, Unión Europea, entre otros) que han implementado el sistema de identificación con microchip en perros como medida de protección sanitaria, es que mediante Decreto de la Dirección General de Servicios Ganaderos se resuelve, entre otros aspectos, que a partir del 1º de octubre de 2018 los animales de la especie canina (residentes o) no residentes deberán ingresar y egresar del país con identificación individual mediante dispositivo electrónico (microchip), asociado al Certificado Sanitario Internacional expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen.

De esta forma en caso de ingreso al país, los funcionarios oficiales del MGAP en los distintos pasos de frontera (terrestres, marítimos y aéreos) verificarán la identidad del animal mediante la documentación pertinente y procediendo a la lectura del microchip.

Características del microchip compatible en Uruguay

El microchip debe cumplir con las normas ISO 11784 y aplicar tecnología HDX o FDH-B. Los mismos se leerán con un lector compatible con la norma ISO 11785. En caso que el dispositivo colocado no cumpla con las normas precedentes el responsable deberá proveer de un lector que permita la lectura del microchip al ingreso en el país.

Cuida lo que tenemos

El rol de la Dirección General de Inocuidad Alimentar es proteger el status fito y zoosanitario del Uruguay, previniendo y Controlando el ingreso de productos de origen animal o vegetal así como ingreso de mascotas, que pongan en riesgo la bioseguridad del país, es decir la salud de la población, el estatus sanitario del país y los recursos naturales que tenemos.

Si viajas con tu perro, evita contratiempos, y además, cuidas lo que tenemos!

Más información:

Acceder a todos los requisitos si viaja con mascotas: http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-control-de-inocuidad-alimentaria/viaja-con-mascotas

Resolución microchip al ingresar al país: Resolución Nº 273 de DGSG de 27/08/2018.