El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca te recuerda lo que no puede volver en tus valijas, mochilas, bolsos o carteras para mantener al país libre de plagas y enfermedades.

Los uruguayos que en Semana de Turismo disfruten de unas vacaciones en Bariloche, Mendoza, Río de Janeiro, Punta Cana o cualquier otro destino fuera de fronteras, a su regreso a Uruguay debe conocer los productos de origen animal y vegetal que no pueden ingresar al país.

La Bioseguridad al ingreso al país está a cargo de Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien, entre otras cosas, se ocupa de mantener el país libre de plagas y enfermedades que pongan en riesgo la sanidad de los animales, los recursos naturales y la producción agropecuaria.

Entre los productos de origen animal que NO se pueden traer al país están los fiambres, embutidos, carnes de cualquier especie en cualquier estado o envase, ni lácteos y sus derivados. Los productos de origen vegetal que NO se pueden ingresar son frutas y verduras frescas ni envasadas, plantas ni sus partes, semillas ni granos crudos de cualquier tipo. Tampoco se pueden ingresar productos apícolas como miel, cera, polen, etc. ni artesanías y/o productos decorativos con partes de origen animal y/o vegetal.

El ingreso de una enfermedad a través de un producto prohibido que puedan traer los turistas o uruguayos que retornan de sus viajes, puede afectar la producción agropecuaria nacional.

Por este motivo, Barreras Sanitarias de la Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria realiza controles en equipajes y vehículos al ingreso al país, ya sea por medios terrestres, aéreos y marítimos.

La barrera la armamos todos

Los controles fronterizos se complementan fundamentalmente de un necesario cambio de paradigma por parte de la población uruguaya, se apuesta en el mediano y largo plazo a generar conciencia entre los uruguayos sobre su rol para mantener libre de plagas o enfermedades que puedan afectar nuestra producción con la expectativa de que antes del paso de frontera decida no ingresar con productos de origen animal o vegetal de riesgo. “La barrera la armamos todos” es el principio fundamental que se promueve para involucrar a la ciudadanía en su rol para evitar el ingreso de plagas o enfermedades que pongan en riesgo nuestro país.

Quienes viajen a la Argentina, por ejemplo, a su retorno debe evitar ingresar al país con frutas, especialmente naranjas.

Allí existe un riesgo elevado del ingreso de una enfermedad destructiva: el HLB que afecta a las plantas de citrus como las naranjas, por ejemplo. Esta es una enfermedad que, aunque no es peligrosa para los humanos, destruye la producción, apariencia y valor económico de los árboles, así como el sabor de la fruta y su jugo.

Viaja, disfruta, y al regreso… Cuida lo que tenemos, porque “La barrera la armamos todos”.

Productos de origen animal o vegetal que NO puedes ingresar sin certificado oficial:

Productos de origen animal

Carnes de cualquier especie (bovina, ovina, aves, suinas, silvestres, etc.), en cualquier estado o envase. Cueros, pezuñas, cornamentas y pelos de cualquier especie animal.

Productos al vacío, embutidos, jamones, etc. Raciones para aniamles. Pescados y productos acuáticos. Productos lácteos y/o sus derivados. Animales vivos de cualquier especie.

Productos de origen vegetal

Plantas y sus partes (flores, yemas, raíces, hojas, tallos, etc.). Vegetales y sus partes. Semillas de ningún tipo. Granos y café crudos. Tabaco sin elaborar. Colecciones botánicas. Leña o madera procesada o sin procesar. Frutas frescas, secas o deshidratadas.

Otros productos

Artesanías y/o productos decorativos con productos, subproductos o partes de origen animal y/o vegetal. Productos químicos y biológicos para uso en actividades agrícolas. Productos apícolas: miel, cera, polen, etc. Productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario. Productos de manufactura casera sin rotular y productos con envases abiertos. Insectos, bacterias, hongos, virus y otros microorganismos para investigación u otros usos.

Para los productos habilitados estos deben venir en su envase original, cerrado de fábrica y con etiquetado en alguno de los 3 idiomas oficiales de la OMC (inglés, francés y español).

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO AUTORIZADOS A INGRESAR AL PAÍS POR PARTE DE LOS PASAJEROS, ENCOMIENDAS Y CORREO:

•Carne bovina, ovina, suina, de ave, de animales silvestres (en cualquier tipo de envase y cocción).

•Productos chacinados (en cualquier tipo de envase y cocción).

•Leche fluida

•Leche en polvo

•Leche fermentada fresca

•Quesos de cualquier tipo

•Quesos en polvo

•Helados frescos o en polvo

•Manteca

•Crema de leche

•Ricota

•Huevos de aves o reptiles frescos

•Huevos o sus partes en polvo

•Sangre de cualquier especie animal

•Tripas de cualquier especie

•Visceras de cualquier especie

•Cueros y pieles frescos

•Cueros y pieles secos

•Cueros y pieles salados

•Pelos de animales

•Astas

•Pezuñas

•Lana sucia

•Crines o cerdas

•Huesos

•Alimentos para perros y gatos

•Raciones para animales

•Harinas de carne

•Harinas de sangre

•Otras harinas de origen animal

•Vacunas para animales

•Semen de cualquier especie

•Embriones de cualquier especie

•Plumas de aves frescas

•Productos zooterápicos

•Cultivos in vitro

•Bacterias, hongos y virus para fines científicos

•Pastas frescas con rellenos de origen animal

•Animales vivos

•Pescado

PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL NO AUTORIZADOS A INGRESAR AL PAIS POR PARTE DE LOS PASAJEROS, ENCOMIENDAS Y CORREO:

•Cultivos in vitro

•Plantas o sus partes (ornamentales, hortícolas, frutícolas y forrajeras).

•Estacas enraizadas o sin enraizar

•Yemas o varetas

•Bulbos, tubérculos y raíces (ornamentales, hortícolas y forrajeras)

•Bulbos y tallos florales (todas las especies)

•Semillas (todas)

•Frutas y hortalizas frescas

•Flores y follajes frescos

•Maderas solidas (procesadas, semiprocesadas o sin procesar)

•Suelo, tierras o abonos orgánicos

•Granos crudos (todos)

•Fibras textiles vegetales sin procesar

•Café en grano crudo

•Tabaco sin elaborar

•Turba

•Material de soporte

•Agentes de control biológico

•Colecciones botanicas

•Especímenes botánicos

•Polen

•Inoculantes

•Inoculos

•Microorganismos

•Leña

