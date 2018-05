Roma, 2 may (EFE).- Las tres víctimas de abusos del cura chileno Fernando Karadima pidieron hoy que el papa Francisco “transforme en acciones ejemplares y ejemplificadoras sus cariñosas palabras de perdón”. Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, que sufrieron los abusos cuando eran menores de edad, dijeron que el papa se mostró “muy receptivo, atento, empático” en sus reuniones a solas con cada uno de ellos en la residencia Casa Santa Marta, y que les pidió sugerencias que ellos le mandarán en los próximos días, explicaron en un comunicado conjunto. Los tres, que estos días se reunieron con el pontífice argentino, dijeron que, además, se necesitan “acciones”, pues “de no ser así, todo esto será letra muerta”. En el comunicado, las tres víctimas reconocieron que el papa les pidió perdón “en nombre propio y a nombre de la Iglesia universal”, un gesto que dijeron agradecer igual que “la hospitalidad y generosidad” recibida en estos días, en los que han sido acogidos en el Vaticano. “Pudimos conversar de manera respetuosa y franca con el papa. Abordamos temas difíciles como el abuso sexual, el abuso de poder y sobre todo el encubrimiento de los obispos chilenos. Realidades a las que no nos referimos como pecados, sino como crímenes y corrupción y que no se agotan en Chile, sino que son una epidemia”, reza la nota. “Una epidemia que ha destruido miles de vidas de niños, niñas y jóvenes. Personas que confiaron y que fueron traicionados en su fe y en su confianza. Hablamos desde la experiencia. Una a la que otros no han logrado sobrevivir”, añade el comunicado que leyeron durante un encuentro con la prensa.