La Policía detuvo a dos personas por este hecho pero jueza los liberó por falta de pruebas.

“Mi objetivo es que la población de Salto se sienta segura”, dijo el nuevo Jefe de Policía, el comisario general retirado, Oldemar Avero cuando concedió una entrevista a EL PUEBLO en su despacho el pasado jueves.

En esa oportunidad, Avero comentó al periodista de este diario que si bien estaba ejerciendo la titularidad de la Jefatura de Policía de Tacuarembó cuando fue convocado por las autoridades del Ministerio del Interior para venir a Salto, estaba más para jubilarse del todo que otra cosa. Ya había hecho toda su carrera policial en la Policía Caminera, en la que ingresó como oficial en el destacamento de Paysandú y terminó siendo el Director Nacional de la Policía Caminera hasta que decidió retirarse.

“Si me hubieses pedido que relevara a alguien por el hecho del relevo, habría dicho que no que ya estaba para jubilarme del todo, pero como me dijeron que me necesitaban en Salto, fue una responsabilidad que no podía eludir”, dijo a EL PUEBLO el nuevo jerarca de la Policía.

Y el hecho es que la Policía juega por estas horas un rol fundamental en la seguridad pública del departamento. Ser comerciante en Salto hoy es una actividad de riesgo, al punto que una persona que debe atender al público y manejar dinero tiene que lidiar con la posibilidad de que puedan llegar a dispararle.

Así lo vivieron el viernes 10 de marzo Alejandro y Paola, los responsables del comercio El Chango, ubicado en la avenida Catalina Harriague de Castaños 1402, casi Orestes Lanza que fue asaltado por dos delincuentes a mano armada, que ingresaron al local y luego que uno de los cobardes agresores la amenazara con un arma, estando presente su hijo de 3 años de edad, ella les entregó el dinero que tenía y se dieron a la fuga. Más tarde, dos sujetos con la misma descripción fueron detenidos por la policía y remitidos ante la justicia penal de turno, informaron a este diario familiares de las víctimas, pero la jueza actuante dispuso la liberación de los detenidos por falta de pruebas. La bronca e impotencia de los afectados no se hizo esperar y manifestaron su malestar por la situación de inseguridad que se está viviendo.

ANIVERSARIO

El viernes 10 de marzo, Alejandro y Paola cumplían el primer aniversario de la instalación de su comercio en la avenida Catalina Harriague de Castaños y Orestes Lanza. Allí está la casa de la madre de Alejandro y ambos se encontraban trabajando bien en el lugar, con una clientela que se acentúa cada vez más. Ese día pensaban en regalarle un trozo de torta a cada uno de los clientes para celebrar la ocasión, pero lo acontecido opacó la celebración. Faltaban pocos minutos para las dos de la tarde, hora en la que el comercio cierra hasta cerca de las seis, debido a que siempre hay poca clientela a esa hora, cuando un sujeto armado, con el casco colocado todo el tiempo y un arma plateada en sus manos ingresó amenazando a la dueña del lugar. Allí le exigió el dinero y Paola, comenzó a buscar en la caja registradora todo lo que tenía para dárselo. La suma con la que contaba en ese momento no era mucho, se acercaba a los 3 mil pesos, ya que ese día habían ido algunos cobradores.

Frente a ella, hincado en el suelo del local, mirando unos vídeos de dibujos animados en su celular estaba su pequeño hijo de 3 años, quien afortunadamente no se enteró del incidente, ya que cuando el delincuente se fue, el niño levantó la vista y le preguntó a su madre por qué lloraba, ya que la mujer se deshizo por los nervios que tuvo que pasar.

Su esposo, Alejandro, se encontraba justo en ese instante en la panadería que está al lado del comercio. Pero allí notó como el otro autor del hecho, estaba parado en la puerta y con el arma en la mano, diciéndole a su compinche que se apurara. Alejandro escuchó el “¡vamos, dale, vamos”! Y se arrimó a la puerta.

Allí vio al sujeto armado y pensó que si se abalanzaba sobre el malviviente para golpearlo y quitarle el arma, pondría en riesgo la vida de su esposa e hijo que estaba en el interior del local. Fueron poco más de 30 segundos, aunque parecieron una vida entera. Cuando los individuos se fueron Alejandro salió del local y fue directo a abrazar a su esposa que estaba en estado de shock por el momento que le había tocado vivir, contó a EL PUEBLO un familiar directo de las víctimas que se encontraba en la casa contigua.

El matrimonio tiene una hija pequeña de 1 año que no estaba en el lugar, tras el episodio dejaron a su hijo de 3 años de edad en la casa de su abuela y concurrieron hasta la Seccional Tercera para hacer la denuncia. La Policía inicia un operativo para ubicar a los delincuentes y por los datos aportados dieron con dos sujetos que encajaban con la descripción.

Los detuvieron en una casa de esa zona, los llevaron para interrogarlos, incautaron las imágenes de la cámara de seguridad y los llevaron ante la jueza penal de turno. Pero al rato fueron liberados por falta de pruebas. Bronca e impotencia es lo que impera en las víctimas de este tipo de delitos.