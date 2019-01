Fue noche de fútbol en el marco del Campeonato del Interior. Domingo para el cierre de la nueva fecha en las llaves pendientes.

Un partido que no pasó de largo: el de Tacuarembó y Rivera.

La victoria del “Tacua” local, con gol del zaguero Héctor Vázquez. Buenamente para el referato salteño, examen salvado a pleno por Walter Araújo en el control, mientras José Luis Rivero fue el central en Sub 17. Algunos sobrevivientes de Tacuarembó en relación a años pasados. Por ejemplo: Jonatah Vaz, que supo atajar en nuestro medio, al igual que Sebastián Cuello, mientras en ataque, la vigencia de Octavio Siqueira con 32 años.

Una manera de pasar revista a los últimos partidos previos a la fecha de mañana, con Salto jugando de visitante ante Dolores.

*********

REGIONAL CENTRO SUR SERIE A- TERCERA FECHA

San José Interior 2 Colonia 2

Estadio Casto Martínez Laguarda de San José. Jueces: Sebastián Montenegro, Neber Curbelo y Shirley González. (Terna de Canelones Interior).

SAN JOSÉ INTERIOR: Nicolás Moreno, Agustín Belarmino, Sebastián San Martín, Pablo Belarmino, Mariano Quevedo, Mauro Portillo, Joaquín Ramos, José Barreto, Matías Nantes, Jonathan Gallardo y Agustín Burgos. Director técnico: Rodolfo Armas.

COLONIA: Leonardo Alvarez, Ronald Tolosa, Lucas Pérez, José Ortiz (Alexis García),Adrián Daghero, Federico Cardozo, (Mateo Cedréz), Marcos Pérez, Simón Pagua, Agustín Bombi, Facundo Rodríguez. Director técnico: Carlos María Ravel.

Goles: 35′ y 49′ Agustin Burgos (SJI), 65′ Facundo Rodríguez (C), 75′ Alexis García (C). Posiciones: San José Capital 2, San José Interior 2, Colonia 2.

********

REGIONAL NORTE LITORAL SERIE A- SEGUNDA FECHA

Tacuarembó 1 Rivera 0

Estadio Ing. Raúl Goyenola de Tacuarembó.

Jueces: Walter Araújo, Marcio Revuelta y César Villarreal. (Terna de Salto Capital).

TACUAREMBÓ CAPITAL: Jhonatan Vaz, Antoni González, Sebastián Cuello, Héctor Vázquez, Ramiro Ramos, Julio Almeida, Ricardo Lima, Roberto Echechuri, Cristian Rodríguez, Anderson Pérez, Octavio Siqueira. Director técnico: Armando Javier Duarte.

RIVERA CAPITAL: Yian Rosa, Jefferson Farías, Christian Meneses, Rodrigo Silva, Sebastián Rosano, Marcelo López, Fabricio Ferreira, Igor Viera, Marcos Ramos, Gastón Machado, Richard Gómez. Director técnico: Kenny Núñez. Gol: 84′ Héctor Vázquez (TC). Posiciones: Artigas Interior 6, Tacuarembó Capital 3, Artigas Capital 1, Rivera Capital 1.