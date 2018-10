Ferro Carril (77) – Atlético Juventus (65)

Y en definitiva de esta manera se puede graficar la victoria local de Ferro Carril anoche ante el Atlético Juventus en cifras de 77 a 65, en un partido donde el equipo de Atilio Lima no pasó sobresalto alguno a la hora de justificar el punto en el clásico de la zona Este. Un primer cuarto con reparto de goleo por ambos lados, trámite relativamente parejo, donde el local cierra con parcial de 25 a 22 a su favor. En el segundo el trámite no cambia, Ferro Carril ya con la figura de Ángel Caballero ordenando el juego y goleando, por el lado de la visita el aporte goleador de Gastón De los Santos y los triples de Diego Aguirre mantenían al equipo de Miguel Medina en partido, para cerrar el primer tiempo con la “pizarra” marcando 48 a 40 siempre en favor del “franjeado” local.

El tercer cuarto el del quiebre definitivo, otra vez Ángel Caballero tomando las riendas por el lado del local, y en el equipo de la “capilla” solo De los Santos aportaba desde la pintura y poco más. El tercero cierra con ventaja local de 63 a 49, y el último cuarto de mero trámite, ya con ambos entrenadores otorgando minutos a la totalidad de la plantilla, y el partido que en forma temprana y anticipada ya vislumbraba al ganador de la noche. Lo ganó Ferro Carril en forma justa y merecida, ante un Atlético Juventus que sin dudas sintió el aporte de un par de bajas (Gastón Baranov y Sebastián Caballero), y no pudo sostener un trámite de juego con paridad los 40´, así de simple.

DANIEL SILVEIRA