Con ventas conducidas por los escritorios Ruben F. Cánepa y Valdez y Cía. en la Rural de la Rural de Florida se realizó con gran éxito la quinta edición del remate «Vientres Supremos» de Frigorífico Modelo, La Rubeta y Soc. Gan. San Salvador.

US$ 7.014 fue el valor promedio por los 40 lotes ofertados y vendidos con suma agilidad.

En Angus el precio máximo fue de U$S 20.400 valor que cotizó una vaquillona preñada, (la 3629, una Euro en Zorzal), comercializado el 50% en U$S 10.200, adquirida por «Los Tapiales».

En Polled Hereford los 5 productos ofertados y comercializados hicieron promedio en US$ 7.008.

El mayor destaque fue, US$ 13.920, por una vaquillona preñada (la 5012, Harakiri en Macizo), adquirida por Carlos Pagés Pineda en US$ 6.960 el 50%.