El próximo viernes inicia el máximo torneo de baloncesto a nivel país con la presente edición de Liga Uruguaya de Básquetbol 2018 – 2019.

Se palpita una nueva LUB, el puntapié inicial y los planteles prácticamente confirmados son el aliciente especial para contar los días que restan hasta el 5 de octubre, fecha indicada para el comienzo del torneo.

Se realizó la ceremonia de Lanzamiento, donde se premiaron a los jugadores, dirigentes y clubes destacados de la pasada Liga Uruguaya, también se denominó a la próxima LUB con el nombre de Roberto “Chino” Izuibejeres, en honor al histórico jugador y dirigente del Club Trouville que fallecido a inicios de 2018.

Tras el acto protocolar, con alocución de algunas autoridades se procedió al sorteo del fixture de la fase regular, que quedó diagramado de la siguiente manera.

En la primera fecha se destacan el encuentro entre Welcome – Verdirrojo, el choque de candidatos Malvín –Nacional, y el duelo histórico como Aguada – Atenas.

También quedó definido que el partido entre Welcome – Goes quedó digitado para la quinta fecha por la participación de ambos clubes en Liga Sudamericana