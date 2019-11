Fútbol Sala. En el local de Salto Hotel y Casino se realizó anoche el lanzamiento de la temporada 2019 – 2020

En la jornada de Ayer lunes a la noche, en el local de Salto Hotel y Casino, la Liga Salteña de Fútbol Sala realizó el lanzamiento de su temporada 2019 – 2020 en las divisionales «A» y «B» respectivamente.

Con presencia de la dirigencia, integrantes de los diferentes equipos participantes, e invitados especiales, se dio inicio a la temporada oficial en esta disciplina.

En representación de la actual dirigencia, los Sres Christian Pereira (Pte) y Pablo Sosa hicieron uso de la palabra, dando la bienvenida a los presentes, agradeciendo a los sponsors que apoyan a la Liga, y básicamente destacando la importancia de estar iniciando una nueva temporada de una Liga en crecimiento, la que tendrá nuevamente una cifra de diecinueve equipos participando en ambas divisionales.

Posterior a esto, se procedió a la premiación de los mejores de la temporada anterior en cada uno de los rubros ternados, y acto seguido se procedió a realizar el sorteo del fixture de competencia para la presente temporada para ambas divisionales.

Futsal premiados. Los mejores del Futsal en 2018 – 2019

Mejor jugador «A»

Mathías Jubín (Chaná Futsal)

Mejor jugador «B»

Franco Silva (Salto Grande)

Mejor arquero «A»

Jorge Mendaro (Ferro Carril Futsal)

Mejor arquero «B»

Nicolás Márquez (Nacional)

Mejor D. T «A»

Gustavo Galluzzo (Ferro Carril Futsal)

Mejor D. T «B»

Pablo Cardozo (Saladero)

Goleador «A» (47 goles)

Juan P. David de Lima (Tigre)

Goleador «B» (69 goles)

Gastón Barrientos (Saladero)

Futsal Fixture. Así se juega la 1ª fecha

Divisional «A»

Universitario vs Ferro Carril

Chaná vs Florida

Tigre vs Nacional

Saladero vs Almagro

Divisional «B»

Ceibal vs Geneve 5

Progreso vs San Isidro

Sud América vs Salto Rowing

Salto Grande vs San Eugenio

Dublín Central vs Atlético Juventus

Fecha libre: Bohanes