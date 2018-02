Recibimos y publicamos

El último fin de semana visité a unos amigos de la VILLA, hacía tiempo que no concurrría, desde que construimos el gimnasio al borde del lago (2001),demasiado tiempo para ver tanta diferencia. Las viviendas que también construí, el 50%, como arquitecto, están bien cuidadas y han soportado el paso del tiempo,40 años.-

No así, la increible desnudez de la calle central que conduce al muelle, le quitaron todos los eucaliptus, y no han plantado nada. En la costa también sacaron los pocos lugares de sombra con árboles nativos, según me dijeron para plantar árboles nativos, lo que no se hizo.

Es bueno recordar, el fin de la represa y sus objetivos inmediatos, NO cumplidos, como es la recuperación y plantación del bosque nativo al borde del lago que fue arrasado por la desforestación urgente realizada por STILLER a poco de llenarse el lago.Es esta una deuda de la Administración de la represa grave , muy grave.

Esa actividad era fundamentalmente para dar trabajo a los pobladores de Belén y Constitución , ante el cierre del ESPINILLAR, hoy en manos privadas y con plantación de marihuana. También se ha cerrado la cooperativa, lo que hace un porvenir preocupante para ocupar a la gente joven de las villas que emigran. También ya no trabaja la planta de criadero de peces del M. de A. y Pesca. Hay piletas, hay galpones, hay dos viviendas, hay vacas y ovejas y 2 lanchas ,una de ellas con motor.. Y el M. A y P ¿ donde está ?.

Una casa está ocupada por una familia, la otra cerca del lago, de mejor calidad y completamente amueblada que era para los técnicos de Mdeo., que en realidad dicen, que nunca concurrieron y que “alguien” se encarga de alquilarla a argentinos que concurren con frecuencia al lugar. La razón del abandono de instalaciones que mucho costaron, es un misterio, recuerdo que hace unos años, mis amigos me contaban que en las piscinas se reproducían peces de colores que el cuidador vendía en su provecho. Existe en la Villa una bahía natural que, cerrándola podría ser el lugar definitiva de los peces que se crían en cautiverio, potenciando el lugar. Cuando construimos el gimnasio, propuse un parador frente al gimnasio,realizado por la Intendencia y gestionado por el Club, para que los visitantes tuvieran un lugar donde almorzar.No tuve éxito.

Hace pocos días, los pobladores de Belén se manifestaron por la ausencia de trabajo, lo que he descripto, contribuye a alertar sobre el abandono en que se encuentran. No es tarea del intendente, es tarea del Ministerio de Agricultura y Pesca, pues esta gente siempre trabajó en el Espinillar y ahora algunos en las termas, pero es muy insuficiente.

La necesidad de tener una política población es imperiosa, donde queremos que viva la gente, encimados en los alrededores de Montevideo o en los pueblos y villas de las que son originarios. El centralismo montevideano y/o departamental, no es el camino hacia un País DESARROLLADO y con EQUIDAD TERRITORIAL.

