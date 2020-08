Fútbol Comercial: el campeón se la banca y fue partidazo

Estaba cantado que Deportivo VJ y La Cafetera irían a ser protagonistas de un partidazo y así fue. El actual campeón y líder de este 2020, ganó finalmente 3 a 2 para prolongarse en la vanguardia, pero sufrió «la gota gorda», por lo que supuso la oposición de La Cafetera que concluyó padeciendo la segunda derrota consecutiva. Los goles de Deportivo, a cuenta de Valentín Fornaroli, Cardozo y Silva.

A la cuarta fecha de la primera rueda en la Liga Salteña de Fútbol Comercial no le faltaron consecuencias de goleadores, porque en el caso de Facundo Trinidad en Villa España, sumó su segundo terno en el campeonato y su equipo evoluciona en la tabla.

Quien produjo su primera victoria en el torneo, no otro que «La República», de generoso nivel en el 2019. Esta vez rompió el maleficio y llegó a la mínima diferencia para vencer, a partir del gol de Alexander Píriz.

«MINGO» DEL GOL

En La Academia y Dale Verde tampoco faltó el gol, con reparto de puntos. En cancha de Saladero, solo una señal más si de Domingo Ramírez se trata, desde el momento que «La Nueva Reco» desniveló con el goleador definiendo. Igualmente en el escenario sureño, Vértigo deja en claro que no le faltan propiedades y llegó a la victoria, después del empate en la fecha pasada ante Deportivo VJ 24 horas.

Y si de goles se trata, el único partido afrontado en cancha de Nacional fue empate 2 a 2 y con Alan Aranda anotando los dos goles de su equipo.

En definitiva, jugadores del medio con historia goleadora, sumando conversiones en el marco de una fecha a la que no le faltó trascendencia.

Se van viendo las caras. O las posibilidades de futuro.