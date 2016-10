Los casos de violencia doméstica fueron denunciados en las últimas horas. En uno de los casos la denunciada es la ex pareja que procura interferir en la nueva relación del hombre. En el caso restante, por el contrario, es la mujer quien denuncia a su expareja por agresiones continuas.

PRETENDE REINICIAR

RELACIÓN

Masculino mayor de edad denunció a su ex pareja dando cuenta que actualmente se encuentra en pareja y su excontinuamente se mete en esta relación procurando que reanude la relación con ella y en reiteradas oportunidades lo insulta con el más bajo vocabulario. Solicita cese de todo tipo de agresiones y prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación hacia su persona. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

EL JUEZ PIDIÓ MÁS

INFORMACIÓN

El segundo caso denunciado establece que una mujer mayor denunció a su ex concubino, quien en el día de ayer (por el jueves último) la agredió verbal y físicamente. Solicita, prohibición de acercamiento, hacia su persona y su lugar de trabajo, de comunicación y relacionamiento. El juez letrado de familia de Séptimo Turno dispuso: se convoque a la denunciante para mañana a la mañana en esta dirección y se le haga las preguntas referentes a las medidas que solicita, averiguar al denunciado y volver a enterar.