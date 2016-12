La delegación china del Ministerio de Recursos Hídricos y de YellowRiverEngineeringConsulting Co, Ltd. que días pasados estuvo en Uruguay visitó la represa de India Muerta. En su recorrida fue acompañada por autoridades del gobierno de Rocha, delegación del MIEM, MVOTMA (DINAGUA) y el MGAP.

El Ingeniero Agrónomo Alberto Ruiz, encargado de la empresa COMISACO (administradora de la represa) explicó la obra y el sistema de la represa de India Muerta. Informó sobre la eficiencia del agua en el cultivo de arroz y destacó la importancia que tiene para Uruguay trabajar y desarrollar la eficiencia del agua.

Posteriormente indicó el lugar donde se instalaría una mini turbina para generar energía, observando in situ el lugar junto con la delegación china.

Sobre el mediodía del pasado 28 de noviembre la delegación china se trasladó a la estancia turística “Los Mimbres”, donde se realizaría el almuerzo.

Previamente, las autoridades de Rocha dieron la bienvenida a la delegación y agradecieron su visita al departamento y su interés en la cooperación en materia de recursos hídricos. Mientras se realizada una degustación de comida lugareña, se realizaron algunas consultas con respecto al funcionamiento de la represa anteriormente visitada.

Finalizada las preguntas, el Intendente de Rocha, Sr. Aníbal Pereyra, expuso las características del departamento y su desarrollo en materia forestal, de la ganadería y agricultura, y su potencialidad en la plantación de olivos. Se entregó material informativo sobre Rocha como territorio de oportunidades en los idiomas español e inglés.

Se realizó una completa presentación de cada uno de los miembros de la delegación china que acompañaron esta misión, donde se explicó los proyectos que se están desarrollando en América Latina, los cuales han finalizado en Ecuador y comenzarán en Perú próximamente.

A su vez, la Sra. WuNongi, Subdirectora General del Centro de Desarrollo e Investigación del Ministerio de Recursos Hídricos, comentó que la Embajada de ROU en China, se acercó al Ministerio de Recursos Hídricos de ese país para manifestar su interés en trabajar en conjunto con el fin de elevar la cooperación entre ambos países. Destacó además la firma del memorándum de entendimiento le dio un marco formal a la cooperación.

Por lo mencionado anteriormente, la delegación china transmitió un real interés en cooperar y conocer concretamente cuales son las necesidades que tiene Uruguay en este momento y que es lo que China puede proveer para potenciar sus sistemas, proyectos en materia de recursos hídricos.

El intendente, otorgó presentes a toda la delegación china, agradeciendo nuevamente su presencia e interés por la cooperación. La delegación china por su parte le otorgó un presente y le transmitió el interés para que una delegación de Uruguay pueda visitar China para conocer el desarrollo de sus sistemas hídricos.

Sobre las 14:30 hs, ambas delegaciones se trasladaron a la empresa agrícola – ganadera GALFARM, que se encuentra a 15 minutos de la Represa de India Muerta.

En el predio de GALFARM, se realizaron varias paradas y se explicó el funcionamiento del sistema de riego para el maíz y la soja, observando el sistema de riego por pivots funcionando y la toma de agua en el canal principal de India Muerta.

Los intercambios entre las delegaciones se basaban en costos de inversión y metros cuadrados que cubría el sistema de riego por pivots.

A su vez, se le explicó la presencia de avena en la plantación de soja para evitar la erosión del suelo y se mencionó que anteriormente se colocó maíz con esta finalidad.

Por su parte, la delegación china consultó sobre la eficiencia entre colocar maíz y avena a la hora de cosechar la soja. Allí se explicó que la avena es más eficiente, ya que la relación entre avena y maíz es de 10 toneladas a 4 toneladas. Se mencionó la existencia de la ley de protección de suelos y control de erosión y de la preocupación del gobierno nacional para que se realice el cumplimiento de esta ley.

Finalizada la visita a Galfarm, las delegaciones se trasladaron a la Laguna del Sauce a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de OSE en Maldonado.

En el lugar se realizó una presentación de la empresa estatal OSE, por parte del jefe de la planta y el Director Nacional de Aguas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ing. Daniel Greif. El jerarca destacó que el lugar corresponde a la segunda planta de tratamiento de fluentes más importante del país.

Se realizó un recorrido por la planta, se explicó su funcionamiento y distintos procesos por los que pasa el agua para ser potabilizada. Allí la delegación china consultó sobre los costos de producción y otros costos asociados a la hora de vender el servicio a la población.

Por último, se mencionó que se está desarrollando un proyecto de salinizar el agua, la posibilidad de instalar una planta con agua salada, ya que la que se visitaba correspondía a agua dulce.