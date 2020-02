Por Foro Rural

Sin duda fueron varios factores los que nos inspiraron a hacer esta nota, pero el que más nos gustaría destacar, es el del trabajo, la perseverancia y dedicación de una mujer que en 110 hás, logró progresar, criar a sus hijos y crear un sistema de producción más que interesante.

Les compartimos la historia de Alicia Rodriguez, una productora rural que junto a sus hijos, trabaja y vive de la ganadería.

Comenzó con 20 años, en el año 1987 cuando heredó 110 hectáreas de su abuelo, en la zona de El Canelón, Rocha, y decidió casarse e irse a vivir y formar su familia en el campo.

Sin casa, agua, ni luz eléctrica, con 100 vacunos y 400 ovejas emprendió su camino como productora rural, con alguna idea sobre cómo trabajar con ovinos y muy poca noción sobre los vacunos.

Vendió parte de los animales para hacer la casa, algunas instalaciones y dividir esas 110 hás en 3 partes (piquete, huerta y campo del fondo). Así comenzó su producción, 20 hás de huerta para consumo y venta en la zona, un piquete para los chanchos, gallinas, carneros, caballos y toros, y 60hás de campo natural donde permanecían 300 ovejas y 70 vacunos, en el mismo potrero y todas las categorías durante todo el año.

“No teníamos luz, tomábamos agua que juntábamos de la lluvia y lavábamos la ropa en al arroyo, comíamos lo que producíamos en la chacra y así empezamos, estaba convencida que quería vivir y trabajar en el campo. Por un lado porque me gustaba, y por otro porque sentía la necesidad de seguir con el legado familiar”.

Altas cargas, poco pasto y bajos resultados productivos provocaron que con el tiempo, tuvieran que diversificar y cambiar en parte el rumbo del negocio, dedicarse también a contratas para la siembra de pasturas en la zona, por lo que decidieron vender todo el stock vacuno para comparar la maquinaria.

“Durante años estuvimos trabajando de esa manera, el papa de mis hijos se dedicaba a las contratas, y yo a trabajar en el campo con la ayuda de mis hijos pequeños. Una época donde se trabajó mucho, se pudo volver a comprar algunos vacunos pero los resultados y la suerte no nos acompañó mucho”. Primero la aftosa, luego la crisis y muy poco trabajo en la zona, “nos hizo caer en un pozo donde no veíamos la salida por ningún lado”. Para ese entonces, “yo había recibido 200 hás más de herencia por el fallecimiento de mi abuela, pero no pude hacerme cargo ya que no tenía recursos ni capital para llevarlo a cabo”.

El impulso para salir adelante y empezar a trabajar con pasto

“Siempre es necesario una cuota de suerte, y yo la tuve al entrar en el proyecto Uruguay Rural. Conté con el apoyo de la Ing. Agr. Virginia San Martín, lo cual fue clave no solamente en el aspecto profesional, sino que fue fundamental como apoyo emocional, con la presión de no poder seguir, defraudar a mi familia y en una mala situación económica, fue un pilar y un apoyo para que pueda salir adelante y volver a confiar en mi”.

Empezar a mirar la vaca

Los 3 potreros iniciales se convirtieron en 6, las 20 hás donde estaban las chacras se sembraron pasturas, se empezó a manejar los vacunos por categorías priorizando la recría de vaquillonas, se hacía entore estacional y destete precoz.

Con respecto a los ovinos, se les asigno el área de pasturas con pastoreo horario y flushing al momento de la encarnerada y pos parto. “Los números rápidamente empezaron a mejorar y el campo y los animales respondieron muy bien a esos cambios”.

Luego de lograr estabilidad y recuperar el capital, decide hacerse cargo de las 200 has que había heredado de su abuela, llevando las vacas de cría para ese campo a 9km de distancia, con la mala suerte que al año siguiente, más de la mitad del campo se quema por un incendio en lo de un vecino.

“Se nos quemaron 120 hás, pensé que no iba a volver más el pasto, siempre hay cosas que nos golpean, pero lo importante es no bajar los brazos, que el tiempo y la paciencia todo lo cura.”

En el año 2010 ingresa a la Fomento Rural ruta 109, y con apoyo y asesoramiento técnico, comienza a subdividir cada campo en 6 parcelas, y logra hacer una aguada en cada campo. “En ese momento empezamos a trabajar muy enfocados en la vaca, con suplementación, sorgo y mejoramiento, un sistema de producción mucho más intensivo al que veníamos haciendo, pero también a base de más insumos”. También en 2013 participa en el proyecto Co Innovando, donde logra estabilizar el sistema, vende todos los ovinos y ajusta la carga.

Cambiar el chip

“Conocer e intercambiar experiencias es algo que me encanta, por lo que a partir del año 2014 conocí Alianza del Pastizal, AUGAP y varias experiencias de productores que me hicieron despertar el bichito de subdividir. Aunque la propaganda del pastoreo racional al principio no me la creía mucho, quise investigar de qué se trataba, cómo trabajaba esa gente y qué cosas podía incorporar de esa forma de trabajar”.

Trabajar con pasto, mejorar el suelo y la infiltración de agua, minimizar sequías, aumento de la diversidad de especies y como resultado mejorar el estado de los animales, eran indicadores que se repetían una y otra vez en cada conversación. Y por eso, “de a poco nos fuimos sumando a ese camino”.

Hoy en día el campo cuenta con 33 potreros en las 300 hás, los cuales a su vez se trabaja con piolín electro con pastoreo en franja la parte donde estaba la pradera.

Empezando a mirar el suelo, la vaca, y las personas como un todo

“Ya no miramos el suelo o la vaca por separado, somos conscientes que es fundamental ver todos los factores que integran el sistema. Recién ahí empezamos a comprender cómo funciona la naturaleza, y el porqué de las cosas: los pájaros, los animales, la pastura y el suelo, conjuntamente con el productor. Es algo que muy poca gente logra entenderlo, pero llegar a esa armonía y a ese equilibrio es fundamental para que los procesos se lleven a cabo de la mejor manera, con menos insumos y más manejo.”

Manejo:

Se realiza un manejo con descansos, siempre rotando hacia donde hay más pasto, con cambios cada 3 a 5 días.

Algún potrero que fue semillero, se utiliza como “seguro” para las vacas preñadas

Con este manejo no solo cree tener más pasto, sino que puede ir viendo cuanto y proyectando a futuro según requerimientos específicos

Cerró el ciclo productivo en el campo de cría con pasto. Al 13 de enero de 2019, el 82% de las vacas estaban preñadas y 100% en vaquillonas.

Objetivos:

Estabilizar un sistema de manejo.

Llevar agua de calidad a todas las parcelas.

Ir ajustando la carga en función del pasto que se tiene

No desestabilizar el predio solo por intensificar.

imagen Imagen2 300×223 Vivir en el campo y de la ganadería: de pasar trabajo a trabajar.

El trabajo para una mujer sola

“Este sistema es el que mejor se adapta a mí, trabajamos con mi hija menor de una forma sencilla y en armonía con el ambiente. Cambios a pie, animales mansos que nos siguen, y muy pocos insumos. Con manejos y descansos que promueven la biodiversidad y un buen reciclado de nutrientes. Sé que lo que hago no solamente me permite lograr buenos resultados, sino que miro hacia adelante y sé el legado que les estoy dejando a mis hijos”.

“Cuando tenía 2 años, fallece mi madre y fui criada en el campo por mis abuelos y mi tía, y sentía la necesidad de salir adelante no sólo por mí, sino que también sentía la presión de lo que había recibido de ellos y sentía que no podía decepcionarlos, una mezcla de responsabilidad y orgullo. Fue en principio lo que me hizo decidirme a ir a vivir al campo, y creo que ese amor y esa necesidad fue una de las cosas que me dio siempre fuerza para seguir adelante. Esa responsabilidad que uno siente por ellos que siempre dieron todo por mí.”

“No tengo grandes números, creo que lo mejor de mí ha sido ir cambiando el chip, conocer que hay otra manera de producir y transmitir que siempre se puede salir adelante cuando uno se lo propone. En una época me cansé mucho, trabajando sola en el tractor, racionando terneros, sacando fuerzas de donde no tenía para salir adelante, hoy puedo afirmar que se trabaja, pero ya no se pasa trabajo.”