Nicolás Albertoni es hoy un referente en el análisis de la actualidad internacional en los principales medios de comunicación de Estados Unidos y de nuestro país. Viajó esta semana a nuestra ciudad para estar con la familia unas horas y se puso a la orden del Crandon –instituto del cual fue estudiante- para conversar con sus alumnos más avanzados en el preuniversitario y contarles de su experiencia personal y profesional. Esto es apenas un resumen de lo que compartió con todos nosotros.

PENSANDO

EN VOLVER

“Vivo en Estados Unidos hace ya dos años y medio –comenzó diciendo- pero con la cabeza puesta en la vuelta. Eso cambia mucho cuando uno se va al exterior porque a veces no sabe si va a volver o llega y sale a buscar un poco el mundo en desarrollo y dice, bueno, me quedo acá.

Pero tanto mi esposa como yo nos fuimos a Estados Unidos a hacer nuestra maestría pero con la cabeza puesta en la vuelta, y les aseguro que eso cambia mucho llegado el momento de proyectarse”.

“Una de las cosas que uno ve o que se imagina de lo que es el mundo en desarrollo, algo que viví en Washington por dos años, y ahora vivo en Los Ángeles, ustedes verán Hollywood donde pasan todos los artistas, yo vivo ahí y nada que ver, pero conocimos las dos costas y uno ve muchas cosas, ve cómo se avanza, pero también ve muchas de las otras, de todo lo lindo que tiene nuestro país y también todo lo que hay para transformar”.

“Admito algo que a uno le sorprende a la distancia es ver el debate que a veces tenemos en la sociedad. Cómo es que hace tantos años debatimos sobre la educación y uno no ve, de alguna forma, grandes avances. Pero también vemos otras cosas”.

“Una de las cosas que pasa en Estados Unidos, ustedes lo verán en la televisión, es todo el tema de las muertes en las universidades. Es un gran problema que está afrontando el país, como ustedes habrán podido ver, asesinatos en las universidades, cosa que es terrible”.

“O sea que al final del día, uno podrá estar en el mundo de desarrollo, pero también hay un balance de que en calidad de vida, uno siempre desea venir al país. Sé que mientras digo esto, ustedes dirán, ‘sí, pero la inseguridad está mal’ y esas cosas. Pero les aseguro que a veces comparativamente tenemos que ser muy agradecidos por el país en el que vivimos”.

PARA CAMBIAR

EL MUNDO

“Quiero hablar con ustedes de algunos datos, porque hay un momento en que nos decimos que queremos cambiar el mundo, y creo que si ya están en este nivel de la educación es porque realmente quieren cambiar el mundo, entendiendo al mundo como lo más inmediato que tengo; es decir, mi barrio, mis amigos, yo quiero cambiar para hacer algo y ser un eje de transformación”.

“Pero para cambiar a este mundo, la clave es entenderlo. ¿Ustedes escucharon hablar de lo que pasó con el Brexit y la Unión Europea? Lo que pasó ahora en la Unión Europea es que uno de sus miembros se fue, el Reino Unido se fue. ¿Por qué les planteo esto? Porque el dato que más sorprendió es que quienes de alguna forma iban a sufrir esa consecuencia, el voto era a favor de irse o no, y la menor cantidad de gente que iba a sufrir la consecuencia del retiro del Reino Unido de la Unión Europea, por lo que algo iba a cambiar en el país, fue que el porcentaje más chico de votación fue el de los jóvenes. Los jóvenes no votaron, directamente fue una baja proporción. De hecho, la mayor proporción de votos fue de los que iban a sufrir las consecuencias de la ida del Reino Unido de la Unión Europea, unos 15 ó 20 años, que eran los más viejitos. Pero los jóvenes no votaron”.

“Y se dio otro factor, que mientras estaba transcurriendo la votación, la pregunta que más se daba en Google era, ¿qué es la Unión Europea? En el Reino Unido la pregunta que Google detectaba era esa. ¿Qué nos dice eso? Dos factores. Primero, que a veces somos parte de cosas que desconocemos totalmente; es decir, somos parte de entornos políticos, de debates, que a veces la juventud –entre las que me incluyo- desconocemos. Eso se da en la pregunta formulada en Google sobre qué es la Unión Europea. Estaban eligiendo si votar a favor de irse o no y la pregunta que más salía en Google era qué es la Unión Europea. Más o menos como ir a votar y preguntar antes de ir a votar qué es la Democracia”.

“Lo segundo que demuestra, es un desencanto grande de la juventud por la política, y acá no estoy hablando de lo que es la política partidaria, algo que incluso ni siquiera podría mencionarlo en una institución educativa, sino más bien, la política entendida como la actuación por querer entender las cosas para cambiarlas”.

DATOS PARA

ENTENDER

EL MUNDO

“Voy a mostrarles algunos datos para que vean lo importante que es entender lo que está pasando en el mundo en muchas cosas, y lo importante que es entender cuáles son los grandes desafíos que uno ve básicamente en las relaciones internacionales”.

“Uno de los grandes desafíos que tiene el mundo es en materia de refugiados. Hay gente que está escapando de la guerra en Medio Oriente, se cruza hacia Europa estando dispuesta a morir en los océanos con tal de no seguir viviendo en la realidad que estaban viviendo. Y la pregunta que surge en esta materia es, ¿qué tan cercanos somos a estas cosas?”

“A veces uno ve, en los tiempos en la historia, que mucha gente era contemporánea a guerras importantes y no podía hacer nada. Estaba a la distancia y no se enteraba porque las comunicaciones eran mínimas. Pero hoy, todos somos testigos de estas cosas, nadie puede negar que uno abre un sitio web y sabe que están pasando estas cosas. Qué podemos entonces hacer, no para cambiar el mundo, pero por lo menos para entenderlo mejor”.

“Si hoy al mundo lo dividiéramos en tan solo 100 personas, para entender un poco cómo estamos hoy en términos de muchas variables. Primero en género, ya aquel mito de que habían más mujeres que hombres, típico de la posguerra se acabó, hoy en día se está llegando a un casi 50 y 50. En términos de edad, vemos a un mundo cada vez más envejecido, Uruguay es un claro ejemplo de esto, que tiene un envejecimiento muy grande en contraposición a la tasa de natalidad”.

“Miren cómo se divide el mundo también en términos geográficos. Si fueran 100 personas, 9 estarían en América del Sur y Central, 5 en América del Norte, 11 en Europa, 60 en lo que es Eurasia y 15 en África. En Oceanía habría solo una persona, Esto nos permite ver la importancia que está teniendo Asia en general”.

“Otro dato que tiene una relevancia importante tiene que ver con las religiones. El mundo ya dejó una lógica cristiana y la diversidad de religiones ya es muy grande. En este mundo de 100 personas, 33 serían cristianos pero 22 ya son musulmanes e Induístas 14. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si yo mañana quiero salir al mundo para ser lo que ustedes sueñen con ser, incluso trabajar desde acá, yo tengo que entender que están pasando estas cosas. Si yo mañana quiero viajar a China, ya debo asumir con que me voy a encontrar con cristianos, porque el mundo es mayoritariamente cristiano. Las religiones y las culturas son cada vez más diversas”.

“Esto también explica otras cosas, cuánto nos cuesta comprender las guerras de Medio Oriente, saber que 22 de 100 personas en el mundo hoy son musulmanes, habla de un mundo que está cambiando culturalmente también y asumir que no todos somos cristianos”.

“Otro desafío que también tenemos tiene que ver con lo referido al intelecto de las personas. En este mundo utópico que tenemos de 100 personas tenemos que saber que solo 83 podrían leer y 17 no podrían leer, lo cual muestra que la brecha sigue siendo alta, porque estamos hablando de lectura. Ya ni siquiera me refiero a lo que sería conocer lo que es el uso de una computadora, me refiero a saber leer, lo básico, 17 todavía en el mundo no pueden hacerlo. Si este tema lo trasladamos al género, 88 hombres podrían leer, pero 12 no pueden hacerlo porque no tienen la formación adecuada. Mientras que en las mujeres podemos ver que sigue abierta la brecha en cuanto a que 21 de las mujeres no tienen acceso a algún tipo de formación para la lectura”.

“Llegamos a esta conclusión básica pero que es importante, el mundo está cambiando. Pero está cambiando de formas que a veces a uno le sorprenden. El World Economic Forum, el mes pasado, puso, cuáles son los conocimientos, las cosas que uno tiene para salir al mercado laboral en 2015 y cuáles serán en el 2020. Entonces, estamos hablando de hoy y de pasado mañana”.

“Una vez que los diez principales ‘skills’ para salir al mercado laboral del presente al 2020 van a ir cambiando mucho. Algunas de estas cosas sorprenden. Fíjense en el 2015, la creatividad estaba en el punto número 10, en el 2020 estará en el número 3.

Se han dado cuenta que la creatividad al final del día, es una de las claves para estar en cualquier trabajo que uno se imagina”.

“Uno puede tener un conocimiento sobre el tema que conoce, pero al mismo tiempo se necesita también creatividad para hacer”.

“Otro ‘skills’ que aparece en el número 4 en el 2015, es el sentido crítico de la realidad. Podría contarles lo que me ha costado en los primeros dos años de estar estudiando en Estados Unidos, es eso que los gringos llaman enfrentarse a un texto y no contarte lo que dice sino, no digo criticarlo, sino más bien de aportar más elementos a ese texto. O sea, no decir que el texto dice tal cosa sino más bien, lo critico constructivamente para aportar más elementos. Ya que el texto dice tal cosa, con mi conocimiento aporto algo más. Eso es ‘critical thinks’”.