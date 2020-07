Fútbol Comercial

Que será un año competitivo para el Fútbol de la Liga Comercial, no quedan dudas. Ocurre que sin pretenderlo, será una manera de capitalizar a favor, el hecho que la Liga salteña de Fútbol no afronte ninguno de sus campeonatos, a nivel de las Divisionales «A», «B» y «C». En reciente reportaje aparecido en

EL PUEBLO al presidente Gonzalo Sánchez, se planteó una alternativa que surgiría como inevitable: el corrimiento de jugadores de la Liga Salteña al Fútbol Comercial. A su turno, MARTÍN SUÁREZ, Director Técnico de TRIACA, uno de los equipos que se suma este año, enfatizó en quienes se sumarán poara la temporada cuyo inicio se prevé para el 25 de julio. Lo cierto es que todos los equipos, tendrán refuerzos sustanciales y ello irá en pro del potencial de cada uno. La Liga Comercial enriquecerá su imagen y los partidos alcanzarán una resonancia especial. Tiempo al tiempo, para que la comprobación sea posible.

EN LA HORA DEL CAMPEÓN

De unos años a esta parte, al compás de VJ 24 en la Liga de Fútbol Comercial y la condición de campeón. Para este año el equipo que orienta Gabriel Rodríguez, no solo que dispondrá de la base del año anterior, sino que se sumarán jugadores con una bien trazada línea de trascendencia en el fútbol salteño. Al apunte de EL PUEBLO en ediciones pasadas respecto a la incorporación de JOSÉ MARÍA DI NÁPOLI, tres casos más para tener en cuenta. Los turnos de VALENTIN FORNAROLI (Universitario), AGUSTÍN ACEVEDO (Gladiador-Ceibal) y RICHARD REQUELME (Ferro Carril-Salto Uruguay y Campeón del Interior con la selección en el 2015). En el caso de Fornaroli, «está asociado a la barra, es uno más, solo que llegó el momento de transformarse en jugador de Universitario. Pero ahora vuelve con nosotros»

UN PLANTEL TOTAL

A los jugadores mencionados, hay que sumarle a quienes ya desde algunos años iuntegran la nómina del Campeón de la Liga Comercial. casos concretos de DANY ALÁN SAMIT, JESÚS BURGOS, FERNANDO «Lachi» CARDOZO, ALEJANDRO JAVIER GALLIAZZI, RODRIGO «Toti» FRAKSONI y SERGIO LEGGIRE entre otros.

VJ 24 horas es parte de este volver a entrenar y jugar amistosos los fines de semana. Una manera de ir ganando espacios, para que el funcionamiento sea posible. Después de todo, el inicio de la temporada no está lejos. En dos semanas, la acción que nacerá.

La Liga Comercial sabe que tiene razones para ambicionar un 2020, acasio distinto y mejor. Desde los aportes individuales, superior magnitud de los equipos. Válida receta.