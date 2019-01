La dupla uruguaya integrada por Mauricio Vieyto y Marco Cairús se quedó con la cuarta posición en la primera etapa del Circuito Sudamericano de Voleibol, que se desarrolló en São Francisco Do Sul (Santa Catarina, Brasil).

Vieyto y Cairús comenzaron su camino en el grupo con victoria ante la otra dupla celeste conformada por Gastón Baldi y Hans Hannibal por 2-0 (21-18 y 21-17), más tarde vencieron a los venezolanos Hernández y Fañe por 2-1 (18-21, 21-18 y 15-10) y cerraron ante Villafañe y Salazar, también vinotintos con triunfo. En cuartos de final hicieron lo propio ante Bruno y Averaldo de Brasil por 2-0 lo que los metió en semifinales donde cayeron ante los argentinos Azzad y Capogrosso, lo que los llevó a la lucha por el tercer puesto.

Allí se cruzaron con la otra dupla brasileña Thiago y George con quienes cayeron por 0-2 (17-21, 19-21), lo que no les permitió subirse al podio.

Baldi y Hannibal llegaron a cuartos de final donde cayeron en tie break con los norteños que derrotaron a los otros celestes en la lucha por el bronce.

En las damas Camila Bausero y Lía Fortunati quedaron por el camino también en cuatro, mientras que Florencia Rotti y Catalina Simón no pudieron pasar la fase de grupos. Las mismas duplas estarán presentes en Coquimbo Chile para la segunda etapa del Circuito, que sumará puntos para el ranking clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima, donde los primeros cinco países conseguirán el cupo.

ETAPAS CIRCUITO SUDAMERICANO

1-3 de febrero: Coquimbo/Chile

1-3 de marzo: Lima/Perú

5-7 de abril: Brasilia/Brasil

19-21 de abril: Camaçari/Brasil

Final CSVP Femenino: 3-5 de mayo en Resistencia/Chaco

Final CSVP Masculino: 24-26 de mayo Brasil.