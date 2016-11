Los alumnos de la escuela ecuestre “Cabalgatas Guiadas” de Salto – dirigida por el Prof. Mario Rossi y su esposa la Esc. Gabriela Dondo -han vuelto a alcanzar los primeros premios en un nuevo certamen, esta vez desarrollado en Colonia Lavalleja durante dos días. Los jóvenes fueron galardonados en la categoría de “Prueba de Rienda”.

En la categoría “Escuelita” fue la gran ganadora Manuela Ganzo (11 años) y a posteriori en categoría Juveniles ganó Genaro López (14 años) y en la categoría Mayores obtuvo el Primer Premio Nicolás Sisnández (16 años).

El segundo día fue nuevamente ganador Genaro López en categoría Juveniles y Manuela Ganzo en la categoría mayores obuvo el tercer lugar, siendo ovacionada por todos los presentes, ya que compitió con jinetes adultos con vasta experiencia en el dominio ecuestre. El joven Genaro a su vez se animó a competir en la categoría de Mayores y volvió a ganar.

La escuela “Cabalgatas Guiadas” de Salto viene dando mucho que hablar en los certámentes ecuestres locales, nacionales y regionales ya que su joven alumnado viene cosechando los primeros lugares en cada uno de los concursos. El Prof. Mario Rossi hizo énfasis en la destreza que han logrado sus alumnos que fueron distinguidos en cada uno de los lugares de competencia y en el caso particular de Manuela que adquirió un lugar de destaque con los mayores que están acostumbrados a montar todos los días y tienen amplia experiencia en el manejo de los equinos.

“CABALGATAS

GUIADAS”: UNA

GRAN FAMILIA

Luis Ganzo – padre de Manuela y quien la acompaña a todos los certámenes – ponderó el trabajo del equipo de “Cabagatas Guiadas” – compuesto por Mario Rossi, Gabriela Dondo, Varón Rossi y Tití Iturria – que han fomentado la unión y el apoyo de los padres y el sano ambiente que generan los caballos. El entrenamiento se hace tres días a la semana en un horario flexible y extenso, ya que la mayoría de los alumnos estudia, entonces concurren a la tardecita. La escuela funciona desde la mañana hasta la tarde.

Rossi hizo referencia a la importancia del binomio caballo – ginete. “Si tenemos un caballo excelente y no lo sabemos manejar, nada se puede lograr, al igual que si contamos con un excelente ginete pero no sabemos como llegarle al animal” – afirmó. Es necesario lograr que los caballos sean serenos y se pueda demotrar toda la destreza de la rienda mediante la doma racional.

Genaro López fue acreedor de un potro al ganar el certamen. El equino será entrenado en un curso de doma racional que la escuela realizará durante el mes de diciembre. El potro se llama “Varón” en honor a uno de los entrenadores de la escuela. “Hidalgo” es uno de los ejemplares equinos más queridos de la escuela, que ha sido consagrado con múltiples premios, también las yeguas “Golondrina” y “Olivia”. Vale resaltar la labor de “Cabalgatas Guiadas” que brinda un espacio para el desarrollo de este deporte ecuestre que promueve un ámbito de compañerismo, de colaboración y de sana competencia, fomentando a su vez el amor a los animales y a la naturaleza. Quienes estén interesados en compartir las clases o las cabalgatas turísticas guiadas puede comunicarse al cel: 099494288.