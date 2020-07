Martín Da Costa Porto, animarse y pedir ayuda

Corría el año 1990, yo en ese entonces, un joven estaba sentado delante de una computadora de la redacción del Diario

EL PUEBLO. Intentaba procesar el texto para la diagramación del diario de un avezado periodista, cuando se me acerca el secretario de redacción Alberto Rodríguez con su mansedumbre, educación y firmeza de siempre y me dice: “vos que sos piloto, tenés que escribir una nota de aviación…”.

Para un joven de 20 años como yo, era como que me pusieran una mochila de 100 kilos en la espalda. Como todo desesperado, lo primero que hice fue mirar a mí alrededor pidiendo ayuda sin pedirla.

A mí lado estaba “concentrado” en el teclado y sin poder esconder un risa ahogada el periodista Eleazar «Chito» Silva. Me dije, “a vos mismo”, tomé coraje y le pedí ayuda.

La anécdota anterior viene, a que hoy cumplí uno de mis más caros sueños, un tachón más en la lista de los “TO DO” o lista de deseos; escribí mi primer artículo en la revista AgAirUpdate una revista de aviación internacional y me transformé en columnista oficial de la misma.

Desde mi experiencia como piloto con algunos años en aviación, intento ayudar a los colegas que recién se inician y sobre todo a mis alumnos.

Creo que la mejor forma es capitalizar las experiencias personales. En aviación la seguridad, las presiones externas, el cumplimiento de objetivos, los procedimientos son elementos que hacen la diferencia entre, tener una vida bien vivida o una placa en el cementerio. En cierta medida, volar y escribir profesionalmente como lo hacen los periodistas tiene sus puntos de contacto y en lo personal me ayudó mucho.

Si bien el que escribí es un artículo técnico, seguramente para los muchos no tendrá relevancia el que yo haya escrito un artículo de aviación, pero para mí fue un hito en mi vida y fue la conclusión de un viaje que comenzó con aquel “pedido” de Alberto Rodríguez.

Esta es la historia de cómo escribí mi primer artículo de aviación allá en mis 20, desafortunadamente no tengo el artículo, ni tampoco recuerdo muy bien su “pobre” contenido seguramente.

Lo que sí recuerdo, fue una página de mi vida en la que muchos me ayudaron, desde Don Walter Martínez Cerrutti quien me dio (sin conocerme y con su enorme corazón) mi primer trabajo. Procesador de textos, era el nombre oficial de mi trabajo.

Ese primer trabajo en Diario EL PUEBLO me ayudó a pagarme mis primeras horas de vuelo. No soy periodista, tampoco escritor profesional, sólo escribo por placer y sigo aprendiendo. Afortunadamente, sigo teniendo mentores críticos y amigos como «Chito» Silva, quien no me deja pasar una coma. Buena semana.

-MARTÍN DA COSTA PORTO-