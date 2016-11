El ajuste a la baja de los precios de la carne bovina registrado en las últimas horas en un promedio de entre $ 2 y $ 3 el kilo las medias reses, se trasladará principalmente según el negocio de cada carnicero y el barrio en que opera a los cortes más económicos, pero que además tienen mayores dificultades de colocación en su relación de precios/calidad, por ejemplo en la oferta de aguja y paleta, destacaron algunos carniceros consultados por El Observador.

Dependiendo de la ecuación de frigorífico los ajustes pueden ser mayores en las pulpas y en los asados, comentó por su parte una fuente industrial.

Los asados bajaron en promedio $ 4 por kilo, mientras que las pulpas registraron un ajuste a la baja de $ 3 a $ 4 por kilo, informó El País.

La baja del precio del ganado que se ha venido procesando desde hace varias semanas, con precios que tienen como última referencia promedio de US$ 2,95 el kilo en cuarta balanza ha sido el factor determinante, comentó el industrial consultado.

En el pasado mes de octubre el precio se había debilitado sustancialmente arrancando la primera semana a un promedio de US$ 2,91 ,para recuperarse luego en las semanas posteriores a US$ 2,93 y US$ 2.97 el kilo.