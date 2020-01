A once días del retome de competencia con inicio de la serie semifinal

Ahora once días, son los que restan para dar inicio a la serie de play offs semifinales (al mejor de tres partidos) en el campeonato «Salteño» de básquetbol en primera división temporada 2019 – 2020. Tal cual hemos venido informando en ediciones anteriores, el próximo día martes 21 de enero, con el partido Nº 1 de la serie en el cruce que tiene involucrados a Nacional (1º) vs Atlético Juventus (4º) a la hora 21.00, se pondrá en marcha la instancia que otorgará el pasaje a dos equipos para jugar la Final del campeonato en categoría Mayores.

En nuestro caso, en ediciones anteriores ya hemos ingresamos en el análisis, y opinión acerca de cómo llega cada uno de los cuatro equipos clasificados, los que al mejor de tres juegos decidirán a los dos finalistas de la temporada del básquetbol a nivel local.

Son dos cruces, dentro de los cuales, y según nuestra opinión, Nacional es favorito ante el Atlético Juventus para conseguir uno de los lugares en la Final, y en el cruce restante, donde según nuestro análisis, la decisión podría estar algo más pareja en lo que hace a su definición, también debemos decir que Ferro Carril es leve favorito para sortear al rojo Universitario su rival de turno en dicha instancia de semifinales.

Se sabe que son estas instancias definitorias, y no estamos descubriendo nada, aquí se juegan nada más, y nada menos que su pasaje a la Final del campeonato, cada partido se juega, y se encara diferente a cualquier otro, sabiendo todos que cada punto obtenido puede ser pasaporte a otro de los objetivos planteados, eso es así, y no le busquemos más vueltas. Pero dentro de ese panorama, tampoco podemos obviar lo que ha sido la producción de cada uno en la fase regular de campeonato, por algo llegaron como llegaron, y en la posición que llegaron, para obtener el cruce que hoy les toca en cada caso, así de simple. En caso puntual de El Pueblo, no hemos dejado de lado la información referida a lo que se viene, más allá de estos días de receso que ya se sabía de antemano, se iban a registrar debido a las tradicionales fiestas de fin de año, donde lógicamente la gente por esos días está «en otra cosa». Ahora lo real y concreto es que en once días la «bola naranja» irá al aire nuevamente, para que cuatro equipos, cada uno con lo suyo, con lo que hayan podido trabajar, «aceitando» estrategia, y buscando variantes, decidan al mejor de tres partidos (o de dos), su pasaje a la Final de temporada del básquetbol a nivel local, existe expectativa en el entorno, y sin dudas la convocatoria se incrementará bastante, en relación a lo que fuera la fase regular de campeonato, así de simple.

DANIEL SILVEIRA