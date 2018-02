Nico Pérez”

PRIMERA FASE REGIONAL CENTRO OESTE SERIE B

OCTAVA FECHA

LIBRE: DURAZNO CAPITAL

(1) DURAZNO INTERIOR

TACUAREMBÓ INTERIOR:

Miércoles 7 de febrero Hora 20:00 (Sub 17), Hora 22:00

(Absoluta); Estadio “Juan R. Carrasco” de Sarandí del Yí; Arbitros de Canelones Interior: Gerardo Silva (Central Sub 17), Pablo López y Darío Estramil (Asistentes); Sebastián Montenegro (Central Absoluta), Darío Estramil y Pablo López (Asistentes).

Veedor Sra. Susana Nochera.(2) FLORES

FLORIDA: Miércoles 7

febrero Hora 20:00 (Sub 17), Hora 22:00 (Absoluta); Estadio “Juan A. Lavalleja”de Trinidad; Arbitros de Paysandú Capital: Miguel Mattiauda (Central Sub 17), Abel López y Matías Roa (Asistentes);

Matías Schneider (Central Absoluta), Matías Roa y Abel López (Asistentes). Veedor Sr. René Alvarez.

SEGUNDA FASE REGIONAL NORTE LITORAL

CATEGORIA ABSOLUTA

CUARTOS DE FINAL

SÉPTIMA FECHA

LIBRE: TACUAREMBÓ CAPITAL LLAVE D (3)

PAYSANDÚ CAPITAL

RIVERA CAPITAL:Miércoles 7 de febrero Hora 21:00;

Estadio “Artigas” de Paysandú; Arbitros de Soriano Capi al: Luis López (Central), Gabriel Rivarola y Ximena Vique (Asistentes). Veedor

Sr. Juan Elliot.

LLAVE E(4) SORIANO CAPITAL

SALTO CAPITAL: Miércoles 7 de febrero Hora 22:00;

Estadio “Luis Koster” de Mercedes; Arbitros de Durazno Capital: Guillermo Arismendi (Central), Adhemar Morán y Elio Gómez (Asistentes).

Veedor Sr. Kerlen Leguisamo

LLAVE F(5) ARTIGAS INTERIOR

–

SORIANO INTERIOR:

Miércoles 7 de febrero

Hora 21:30;Estadio “

Walter Martínez Cerruti” de

Bella Unión; Arbitros de

Salto Capital: Fernando López (Central), Miguel Pereira y Ricardo González (Asistentes). Veedor Sr. Atilio Coimbra.

REGIONAL NORTE LITORAL CATEGORIA SUB 17 CUARTOS DE FINAL SÉPTIMA FECHA LIBRE:

TACUAREMBÓ CAPITAL LLAVE D(6) PAYSANDÚ CAPITAL

–

RIVERA CAPITAL :

Miércoles 7 de Febrero

Hora 19:00;Estadio “Artigas” de Paysandú; Arbitros de

Río Negro Interior y Soriano Capital: Miguel Piñeyro (Central), Ximena Vique y Gabriel Rivarola (Asistentes).

Veedor Sr. Juan Elliot.

LLAVE E(7) SORIANO

CAPITAL– SALTO CAPITAL: Miércoles 7 de Febrero Hora20:00;Estadio “Luis Koster” de Mercedes; Arbitros

de Durazno Capital: José Avila (Central), Elio Gómez y Adhemar Morán (Asistentes).

Veedor Sr. Kerlen Leguisamo.

LLAVE F(8) ARTIGAS CAPITAL

–

RÍO NEGRO INTERIOR:

Miércoles 7 de Febrero

Hora 21:00;Estadio “Matías González” de Artigas; Arbitros de Rivera Capital: Luis Sandro Ferreira (Central), Silvio Antúnez y Marcio Echeverriaga (Asistentes). Veedor Sr. Gustavo Lossio.