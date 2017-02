Tras “Sexto Sentido”, muchos dimos la bienvenida a M. Night Shyamalan, quien aparecía en escena en el género de terror con una idea original e ingeniosa que nos dejó a todos realmente conmovidos.

De ahí en más, ha sido un cúmulo de malas decisiones que no hizo más que opacar el crédito ganado al extremo que pensamos si no nos habíamos excedido en los buenos augurios. Tras lo cual, muy recientemente apareció con “Los huéspedes”, que nos hizo creer que Shyamalan iba camino a la redención.

Y ahora nos presenta “Fragmentado” (“Split”), con una impresionante actuación de James McAvoy que deja por un momento de ser el Dr. Charles Xavier, líder de los X-Men para ponerse en la piel de un hombre que lleva dentro de su cabeza a 23 personalidades (desde las más violentas hasta las más dóciles, desde las más adultas a las más aniñadas, de las más masculinas a las más femeninas), con una historia inquietante, con mucho suspenso, vueltas de tuerca y algo de terror psicológico, lo que según la crítica coloca a Shyamalan en su mejor momento.

Lo cierto es que el protagonista secuestra en los primeros minutos del film a tres adolescentes (Anya Taylor-Joy, Jessica Sula y Haley Lu Richardson) y las mantiene encerradas en un lugar semi abandonado. Ellas deberán lidiar, por supuesto, con las distintas personalidades del captor, que va cambiando a cada rato de actitud.

El quinto personaje importante de este casi siempre fascinante rompecabezas psicológico es la veterana terapeuta de McAvoy (la gran Betty Buckley, que para los conocedores del género, la recordarán por haber sido la maestra comprensiva de “Carrie” en la película de Brian de Palma de 1976).

Aunque por momentos se apela al trazo grueso, al subrayado y a ciertas arbitrariedades a la hora de explorar los demonios internos y esos traumas infantiles que generan heridas de por vida, Fragmentado cumple con su objetivo principal: nunca deja de entretener y aterrar.

OSCAR 2017

Hollywood se prepara para la ceremonia de la entrega de los premios Oscar 2017. Será este domingo 26 de febrero, en su edición número 89, donde el presentador de televisión Jimmy Kimmel será encargado de amenizar el evento en el conocido Teatro Dolby de los Ángeles, donde la cinta “La La Land” parte como gran favorita con 14 nominaciones, y que como ha ocurrido en las últimas celebraciones, no estará exenta de protestas con carga política, con Donald Trump como objetivo.

Entre los muchos nominados y la larga lista destacan tres cintas obre todas las demás, con el musical “La La Land” de Damien Chazelle, como la gran favorita con 14 nominaciones, seguida por el drama independiente “Moonlight” y la cinta de ciencia ficción “La llegada” con ocho candidaturas. Responsables de la organización de la gala como Joe Lewis, han manifestado que como cada año, lejos de estar preocupados porque todo salga bien, lo importante es estar preparados ante cualquier contingencia.

Los pronósticos meteorológicos apuntan a lluvia para el día de la celebración, y ante este inconveniente afirman que estarán más preparados que nunca, afirmando que nadie se mojará.

SE FILMA

“Han Solo” de Star Wars. Desde que se estudiara la posibilidad de extender la saga “Star Wars” de George Lucas, considerada por muchos como la más espectacular y rentable, con un merchandising inagotable, la figura de los novedosos spin-off centraron la atención de sus responsables, y tras el reciente estreno de “Star Wars Rogue One”, y mientras los fans esperan el estreno a finales de este año de “Star Wars Episodio 8. El Último Jedi”, los estudios Pinewod ya se encuentran trabajando en “Star Wars: Han Solo”.

Del proyecto que fue anunciado en 2015, no podemos olvidar las duras palabras del actor fetiche del personaje, Harrison Ford, que durante décadas ha estado dando vida al legendario contrabandista galáctico Han Solo, que al ser preguntado sobre el spin-off basado en su personaje, declaró que “con lo que respecta a la cinta sobre un joven Han Solo, no sé qué decirles. Estoy contento de que alguien más se ponga en la piel del personaje en su juventud, pero por mucho que lo intento, no entiendo el proyecto”.

En esta ocasión desde la página oficial de “Star Wars”, se ha compartido la primera imagen del elenco que participará en el rodaje que acaba de comenzar, adjuntando el texto que se inició oficialmente el rodaje de la nueva cinta basada en Han Solo de Star Wars, imagen que ha sido tomada el pasado 20 de febrero.