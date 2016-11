Ferro Carril y Gladiador en la mira clave

La protesta campea en el fútbol salteño. Se trata de una asociación de fines, para que el fútbol se transforme en un plano secundario y prevalezca el reclamo. En las últimas fechas, y sobre todo en los partidos claves, los árbitros centrales han padecido sofocones reales, para orientar trámites de turbulencia declarada. Entre amarillas y rojas, también ha sido la cosa. El jueves a la noche en tanto, el Colegio de Jueces se pronunció respecto a las ternas que controlarán los partidos de la última fecha del Campeonato Clausura en la «A». La duda esencial: quién iría a ser designado para el juego de Ferro Carril-Gladiador. Finalmente, el elegido: Walter Araújo. Es de los árbitros, que tiene en claro la necesidad de «cortar de cuajo la protesta», a partir de una personalidad válida. Restará saber si resulta ser el apropiado. El Colegio apostó por el y sobre todo, para ir variando la escena: menos reclamo y más fútbol. Se trata en tanto, de pasar revista a cada uno de los seis juegos que se vienen en la «A».

PARQUE DICKINSON

Ceibal vs Fénix: Ricardo González, Gervasio Gutiérrez, Héctor Moreira

F. Carril vs Gladiador: Walter Araújo, Miguel Pereira, Víctor Rodríguez

PARQUE CARLOS AMBROSONI

S. Nuevo vs Nacional: Gustavo Barboza, Ramón Rivas, Víctor Quirós

R. Plate vs Universitario: Ruben Ferreira, Pablo Almirón, Ever Fernández

CANCHA DE NACIONAL

D. Central vs Progreso: Marcelo Díaz, Mario Camargo, César Villarreal

S. Uruguay vs Saladero: Marcelo Izaguirre, Jonatan Moraes, Ruben Boschetti