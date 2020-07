«Sin los mismos derechos ni las mismas oportunidades»

El expresidente de Aiaf y juez de fútbol se desmarcó de la celebración por el Día del Árbitro del pasado 17 de julio. En una publicación en su cuenta de facebook., Brajús narró sobre el proceso canalizado por la gremial para determinar el día y recordar a los jueces del interior del país.

Es válido desde EL PUEBLO, rescatar algunos de los apuntes de Brajus. Se podrá compartir con disentir, pero se trata de alguien que tiene una característica a flor de piel: la de no callarse.

*******

«Se que con este posteó seré un poco más antipático o me dirán problemático, resentido, egoísta, antisocial, mal compañero y algunos otros adjetivos que son irreproducibles.

Algunos le darán me gusta, otros convencidos le darán un like con ganas, otros comparten lo que expreso pero no lo dirán, para no ser objetos de rechazos o partidarios de mis pensamientos; otros despotricarán y hasta se animarán a generar reproches y críticas.

Pero hoy no se festeja el Día del Árbitro del Interior…

Hoy si hay un festejo de los Árbitros del Uruguay pertenecientes a la AUF nucleados en AUDAF a los cuales he saludado y felicitado por su Día.

¿Por qué NO es el Dia del Árbitro del Interior? Porque ese Día quedó votado en el Congreso de AIAF de 2017 en la Ciudad de Chuy Departamento de Rocha.

Fue votado por unanimidad de las gremiales que conformaban la Intergremial en ese momento; 38 de 40 gremiales afiliadas las cuales representaban al 99.89 % de los Árbitros del Interior del País, distribuidos en 66 Ligas en los 18 departamentos.

¿Por que NO es el Dia del Árbitro del Interior? Porque no tenemos los mismos derechos, porque no tenemos las mismas condiciones y oportunidades, porque el día de hoy es de los que por años nos han cerrado las puertas de la integración, la de la inclusión y equidad.

Entonces al menos yo no festejo el Día del Árbitro de esos compañeros que lograron sus derechos, objetivos y metas: pero le niegan a cientos de compañeros, de las mismas oportunidades. Quizás me llamen rencoroso, egoísta, utópico y aguafiestas.

Pero yo deseo que todos mis compañeros Árbitros del Interior puedan ser reconocidos como tal con mismos derechos y obligaciones, siempre y no para un día de fiesta».