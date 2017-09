Universitario 65 – Welcome 75

La noche de ayer en el gimnasio de Universitario, sobre las 20:00 horas, se comenzó a jugar la Copa SURA Internacional.

A primera hora, abrieron el partido Universitario y Welcome. Un partido que en las previas sería parejo, sobre todo porque Universitario se reforzó muy bien para este cuadrangular amistoso.

El partido fue parejo en el comienzo. Abrió el marcador Welcome y los rojos de calle Brasil lo siguieron. Ambos equipos trabajaron bien en defensa y evitaron en más de una oportunidad que el equipo rival convirtiera, en los primeros cuartos.

Universitario contó con la presencia en cancha de excelentes jugadores como Juan Toriani, de Argentina; Rogelio De León, ex jugador de Nacional de Salto, Juan Bautista Magnone, uno de los jugadores Salteños que ha sido parte de varios equipos a nivel nacional y Brayan Olakson, jugador de Miramar. Para el segundo cuarto, Welcome logró sacar una amplia diferencia en el maecador aprovechando las debilidades de Universitario. Los rojos de la “U”, perdieron varias pelotas y erraron muchos goles que sin dudas de no haber pasado esto hubieran terminado en gol y el marcador hubiera sido otro.

Por otra parte, en todos los cuartos, ambos equipos movieron mucho el banco, dándole la posibilidad a todos los jugadores que integraban la planilla.

En los últimos dos cuartos el equipo capitalino fue el que dominó en cancha y no le dió a Universitario la posibilidad de revertir. Es por esto que mañana el equipo de Welcome será uno de los finalistas de la Copa SURA.

EUGENIA AGUIRRE NESSI

ASÍ PASO:

Gimnasio de Universitario

Árbitros: Tagliani – Álvarez

UNIVERSITARIO (65): Nicolás Lewis 5, Francisco Bordagaray 4, Rogelio De León 2, Brayan Olakson 3, Juan Toriani 37 (Inicial) Enrique Posada 11, Luis Coelho 1, Eduardo Taure, Juan Bautista Magnone, Juan Díaz, Agustín López 2, Marcio Rodríguez, Dante Magnone. Dt: Luis Cohelo

WELCOME (75): Esteban Batista 10, Andrés Aristimuño 10, Matías Degoveia 8, Tomás Terrel 16, Gonzalo Meira, Claudio Charquero 11, Juan Manuel Rodríguez 15, Ángel Gómez 5, Sebastián Otonello. Dt: Javier Espíndola.