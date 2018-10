Con dos partidos hoy en la capital del país, se completa la disputa de la 3ª fecha en L.U.B

En la jornada de hoy martes, con dos partidos en la capital de país, se estará completando la disputa de la tercera fecha del campeonato de Liga Uruguaya de Básquetbol temporada 2018 – 2019. Sin dudas el juego destacado de la noche, será el que lleven adelante Welcome vs Nacional, dos, de los serios candidatos a estar en la definición en la presente temporada. Vale recordar que en el caso de Welcome, solo disputó una, de las dos fechas marcadas, ya que su partido por la primera fecha ante Verdirrojo debió ser suspendido.

Los partidos para hoy

Liga Uruguaya de Básquetbol

Tercera fecha: Primera rueda Martes 16 de octubre

WELCOME vs NACIONAL

TROUVILLE vs SAYAGO