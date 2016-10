El artista salteño radicado desde hace muchos años en San José de Mayo presentaba ayer sábado en el Gran Hotel Concordia su muestra “Arte en vidrio”. “La primera vez que trabajé con vidrio, hace catorce años, quedé fascinado. Todo comenzó a muy temprana edad mi admiración por la luz que luego de atravesar los distintos vidrios de colores y según la posición de la misma daba a los lugares donde alumbraba distintos estados tanto físicos como espirituales.

Cuestión en que que no dejé de pensar en varios momentos de mi vida hasta que cuando me retiro de mi trabajo” – comparte.

En el Museo Torres García Nessi descubrió que dictaban clases de introducción al vitral y otros por el artista español Víctor García Góngora con el que trabajó dos años hasta que se lanzó por cuenta propia y que a través de las experiencias que iba recogiendo en el camino seguía adelante formando mi taller estudio donde además de estudiar continuaba con las pruebas de errores y aciertos y volcando todas esas experiencias en mis clases” – nos cuenta Wilson Nessi.

Desde sus primeras experiencias con el vidrio se dio cuenta de las enormes posibilidades expresivas que tiene dicha materia.

“Confieso que al principio el mundo del vidrio artístico me era desconocido.

No sabía nada de sus técnicas, de su historia, pero la atracción por este material y el deseo de saber más sobre él fueron las razones que me animaron, pero aún más quien me incentivaba como lo fue Víctor y allí comencé a recordar aquellas hermosas clases de dibujo y pintura –óleo y acuarela – del artista salteño Artigas Milans Martínez cuando hice preparatorios de arquitectura en aquellos años”.

EL VIDRIO COMO

TRANSMISOR DEL

“DIÁLOGO – MATERIA –

NO MATERIA”

El artista afirma que el vidrio es uno de los materiales que más puede ayudar para transmitir un diálogo –materia – no materia.

La luz es muy importante y actualmente se cuenta con muchas posibilidades con las técnicas de trabajar con la luz y el vidrio es un buen receptor… “Es por ello que siento que la escoge y a la hora de volverla a emitir hacia nosotros para poderla ver, creo que la transforma, y que dentro de un bloque de vidrio puedo crear un universo sin límites, un mundo interior que es realmente lo que yo busco en el vidrio.

Quizá lo que yo busco en mi obra es que las piezas tengan siempre algo que decir desde dentro, algo que decir por dentro, una vida interior fuerte, y que por su transparencia cuando lo trabajas nos hace ver que tenga una cualidad un poco misteriosa, siendo material de expresión”.

El hombre, el artista, la obra, todo es uno. La Luz ciertamente una sustancia invisible en sí misma, difundida por la inmensidad, incita en todas partes…..es una cierta sustancia espiritual….que informa la potencia de nuestros sentidos, aún cuando aún luzca sol o fuego exterior alguno, se ha dado como alma, no solo nuestra sino también universal… lo que injerta visiblemente en los sentidos internos las especies de las cosas ausentes, y por las que, durante el sueño, vemos y acogemos las especies y las figuras de las cosas sensibles….mientras descansa el alma de la actividad de los sentidos externos – como en los sueños – de tal manera esclarece las especies de las cosas visibles que mientras sueña – el que sueña – en absoluto juzga que esta entretanto soñando, y es informado por la luz interior como con más verdad que por la luz exterior.

Esta realidad nos obliga a pensar, a razonar comenzamos el camino de esta muestra donde ya han apreciado distintas obras, por lo que ahora les cuento que todas fueron hechas con vidrio float – vidrio de ventanas – reciclado con botellas.

Las escuelas del vidrio tienen como especialidades el diseño y la decoración, esculturas, nuevas técnicas aplicadas a la vidriera contemporánea, restauración, conservación, tallado,- llegando así con estas nuevas técnicas aplicadas hoy al arte del vidrio horneado, donde asistimos a una nueva era en la historia del arte en vidrio donde se reivindica lo único e incuestionable que lo distingue que es la autenticidad.