Sub 14 y Sub 15

Los diálogos no han faltado desde el Cuerpo de Neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, con quienes serán los Directores Técnicos de las selecciones Sub 14 y Sub 15, las que pasarán a competir en el Campeonato del Interior a partir de la segunda semana del mes de julio.

Las definiciones van surgiendo en cada caso.

Serán dos torneos paralelos, tanto en una como en otra categoría.

Salto pretende simplemente la prolongación de una respuesta que no le ha faltado en los últimos años.

En el 2017 a nivel de Sub 14, se produjo la primera instancia con carácter experimental, pero en este 2018 se afianzará en el calendario oficial.

En Sub 15, tiempos no tan lejanos de consagraciones y uno que no se archiva: el 2015 con Sergio “Teco” Ramos en la misión.

LOS HERMANOS DEL MANDO

De acuerdo a lo sabido por EL PUEBLO, la Dirección Técnica será cosa de hermanos.

La Sub 14 para Gustavo Cardozo y la Sub 15 a la cuenta de Wilson “Tortuga” Cardozo. Cualquiera de los dos, sabe de una vasta experiencia en categorías juveniles. En el caso de Gustavo, es el actual DT de la selección Sub 13, por lo que tiene conocimiento directo de los jugadores que son parte de esa generación.

El operativo en manos de los dos, aparecería como tema resuelto.

EL RETORNO DE NOBOA

Asimismo desde los neutrales de la Liga (son quienes tienen la potestad de la nominación de los entrenadores de todas las categorías), el objetivo apuntando igualmente en otra dirección, pero que también impactará en los nuevos ciclos: designar a Jorge Noboa como Coordinador General.

En verdad, Noboa reconoce una fecunda experiencia en categorías juveniles y sobre todo, entendiendo la amplitud de todas las cuestiones organizativas.

La logística que es clave para amparar la acción.

Ya la semana próxima se habrán delineado todos los pasos vitales, dejándose en claro por ejemplo, en que momento se producirán las designaciones de los dos planteles.

Salto va endulzando el paladar futuro. De eso se trata.