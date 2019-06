Artes Marciales Mixtas

La 12ª edición del Collision Fight Ultimate (CFU) denominada Arena se celebró con éxito en el club Circulo Sportivo, el espectáculo de artes marciales mixtas contó con grandes combates internacionales y con varios títulos Sudamericanos en juego.

El espectáculo fue organizado por la Escuela de Combate Vilamir y auspiciado por el Departamento de Deportes de la Intendencia de Salto.

Con todos los resultados, combate por combate:

CARTELERA PREVIA

Magalí “Princess Warrior” Leites vs Monserrat “La Escudera” Achigar. Empate.

Vicky Montaña vs Elisandra Rivas. Ganadora por TKO Vicky Montaña en el Segundo Round.

Nicolás “El Gauchito” Alfonso vs Alex “El Coma” Olaizola. Ganador Nicolás “El Gauchito” Alfonso por Sumisión (Mata León) en el Primer Round.

CARTELERA PRELIMINAR

Rodrigo “El Misil” Márquez (Vilamir – Salto) vs Ricardo “El Chacal” del Castillo (Chacales – Paysandú) – Ganador Rodrigo Márquez por sumisión (Armbar) en el Primer Round.

Michel “El Guerrero” Rosa (Vilamir – Salto) vs Brian “El Ninja” Buriano (Dojo Ninja – Paysandú) – Ganador Michel “El Guerrero” Rosa por puntos.

Leonardo “Bones” Ferreira (Guerreros de Acero – Uruguay) vs. Gianni Acosta (Team Donofrio – Argentina). Árbitro Alejandro Cattani. Ganador Gianni Acosta por Sumisión (Gogoplata) en el Primer Round.

Belén “La Niña de Oro” Robaina (Vilamir – Uruguay) vs Cintia “La Leona” Farías (Kaeshi – Argentina). Ganadora por puntos Belén Robaina.

CARTELERA PRINCIPAL

Nicolás “El Toro” Martínez (Toro Team – Uruguay) vs Sergio “El Kamikaze” Silva (Via Fighting Boxing) – Ganador Nicolás Martínez por Sumisión (Armbar) en Primer Round. Joan “Nocaute” Melgarejo (Vilamir – Uruguay) vs Yonathan Marchessi (Shitao – Argentina). Ganador Joan “Nocaute” Melgarejo en Primer Round.

Mateo Pereira (Toro Team – Uruguay) vs Lucas Aguiar (Master Kombat – Brasil). Ganador por puntos Mateo Pereira.

Título Peso Mosca

Femenino.

Xiomara “La Pitbull” Píriz (Vilamir – Uruguay) vs Mariana “La Dinamita” Jofre (The Warriors – Argentina). Ganadora Xiomara “La Pitbull” Piriz por Sumisión (Armbar) en el Primer Round.

Título Peso Gallo Femenino.

Ailin “Espartana” Pérez (Kaeshi – Argentina) vs Fiorella “La Demente” Cardozo (The Warriors – Argentina). Ganadora Ailin “Espartana” Pérez en el Primer Round por TKO.

Título Peso Gallo Masculino.

Esteban “El Duende” Pereira (Vilamir – Uruguay) vs Ezequiel “The Phenom” Benitez (Kaeshi – Argentina). Ganador Esteban “El Duende” Pereira por puntos.

Título Peso Ligero.

Nicolás “Mamula” Palacios (Shia Ryu – Argentina) vs Cleyton “Pantera” Paulino (Master Kombat – Brasil). Ganador Cleyton Paulino por Sumisión (Armbar) en Primer Round.

Título Peso Pluma.

José “El Titán” Trindade (Vilamir – Uruguay) vs Diego “Thor” Camargo (The Warriors – Argentina). Ganador José “El Titán” Trindade por Sumisión (Kraken) en el Primer Round.