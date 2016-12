Este jueves en la noche se presentó en el salón de actos del Centro Comercial el libro “Después de las palabras”, de Alcides Flores. El autor agradeció a todos los que hicieron posible la publicación y brevemente comentó el argumento de varios de los cuentos incluidos en el libro. Dijo que “son cuentos de fácil acceso para todos, ideales para compartir en familia o para regalárselos a algún salteño que no esté en Salto, porque son como postales salteñas”.

condiciones: Alcides Flores es un narrador que se preocupa únicamente por lo que en esencia debe preocuparse un narrador: contar una historia (sin distraerse en malabarismos lingüísticos o artificios retóricos). Y lo hace con lenguaje sencillo y naturalidad, lo que lleva a que no exista ninguna barrera y sí muchos puentes entre el lector y las historias narradas. Flores demostró sus dotes de narrador en su primer libro, “Historias de Tapellara” (2011) y ahora las confirma. Una diferencia entre aquel libro y este nuevo, radicaría en que el primero muestra mayor predominio del humor. Sí sigue habiendo en su narrativa una ruptura de lo predecible, y eso habitualmente es lo que puede hacer reír, porque justamente sorprende, desacomoda al lector. Ya se percibe en los nombres de los personajes una enorme capacidad imaginativa, que también desacomoda: Elder Cardinal, Demetrio Sarli, Hugolino Pereda, Maurín Aréchaga, Jacinto Tessore, Carmelo Navarro, Jaqueline Garrone, Paulo Parma, Gumersindo Sierra, Eusebio Barnés, Selma Taberna… En otro orden, resulta interesante analizar los escenarios en que se ambientan las acciones de estos cuentos. Hay varios cuentos donde se puede reconocer fácilmente Montevideo (por el nombre de alguna calle o por la referencia a alguna línea de ómnibus), lo que en cierta medida refuerza el carácter autobiográfico de algunas de estas historias, pues el autor vivió en Montevideo y otros lugares del sur durante algunos años de su juventud. Pero hay otros cuentos donde se reconoce a Salto como escenario. En el cuento “Sorpresa” dice: “Caminó rápido a tomar el ómnibus en la Avenida Rodó que la dejaría en el centro pero al pasar por La Amarilla…”. Y en el cuento “Rincón del Indio”: “A esa hora volvía Robinson a la ciudad de los naranjos. Orillando los matorrales polvorientos y cerca de la Puerta del Trabajo…”. Otro ejemplo: los personajes del cuento “Olvido” se hicieron amigos, dice el narrador, “desde que se habían conocido en la construcción de las viviendas en el Ceibal”. Y en el cuento “Lunares y hojas”, se cuenta sobre una noche de carnaval donde las murgas son Punto y Coma, La Coqueta, Falta la Papa, La trasnochada… Es decir, no hay dudas que son cuentos ambientados en Salto. Pero hay, además, cuentos con escenario imaginario.

Porque en algunos directamente no se nombra el lugar y en otros se menciona el pueblo Tapellara, un lugar que no existe sino que es un invento de este autor, es parte de la ficción que crea Alcides Flores en su libro anterior. Por lo tanto se convierte Tapellara en un lugar imaginario, mítico, pero repetido en la narrativa de este autor, al estilo de la Yoknapatawpha Country de William Faulkner, el famoso Macondo de García Márquez, o, viniendo al Uruguay, la Santa María de Juan Carlos Onetti y, más recientemente, el pueblo Mosquitos de Mario Delgado Aparaín.

Cuentos donde el campo de batalla es el alma de los personajes: “Después de las palabras” es un libro formado por 31 cuentos breves, con un notorio predominio de lo realista (hechos que podrían ocurrir en nuestra realidad). Una vez dijo Alcides: “lo que yo cuento son cosas que vi o que la gente me cuenta que ocurrieron”. Claro que siempre hay una transformación al pasarlos a lenguaje literario. No son relatos con un estilo de crónica periodística por ejemplo, son cuentos, cuentos literarios. Hay una forma de narrar que los hace parte de la literatura y de ningún otro campo de expresión.

Hay un discurso en el que el narrador hasta se permite hacer variantes en los puntos de vista narrativos, hasta jugar con la multiplicidad de perspectivas narrativas, de observación. Son cuentos en su gran mayoría realistas. La gran excepción la hace uno titulado “De vuelta”, ese es un cuento fantástico. Es fantástico porque un personaje sale volando por una ventana del hospital y fantástico también en el sentido que habitualmente utilizamos este término, o sea cuando decimos que algo es muy bueno. “De vuelta” es, en todas las acepciones de la palabra, un cuento fantástico. Son cuentos donde aparentemente no pasa nada, pero pasa mucho. Sucede que no hay grandes acciones visibles, pero hay enormes acciones en el interior de los personajes. Son cuentos por lo tanto, mayoritariamente, de corte psicológico, donde las grandes acciones, los grandes hechos, los conflictos, ocurren dentro de los personajes. El campo de batalla es el alma de los personajes. Juan J. Morosoli fue definido por Mario Benedetti como “un cronista de almas”.

Y Alcides es también un cronista de almas: alguien que logra con palabras pintarnos el alma de un personaje, que traslada a palabras el alma de un personaje para poder narrarla. Y que nosotros podamos, como lectores, disfrutar de esas narraciones.

“Después de las palabars” está a la venta en Office 2000.