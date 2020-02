Los Ángeles (EE.UU.), A diez días de que se celebren los Óscar, todo son quinielas sobre quién se llevará o no la estatuilla, pero al menos ya se sabe una ganadora de este año: la comida vegana, la gran protagonista del menú que se servirá en la fiesta oficial de la Academia de Hollywood.

Conocido oficialmente como Governor’s Ball, esta fiesta sucede justo después de la gala y en el mismo recinto en el que se entregan cada año los Óscar, cuya 92 edición se celebrará el próximo 9 de febrero.

La Academia invitó este viernes a los medios a su tradicional tour para conocer en qué consistirá este año esa celebración y lo más destacado es que el 70 % de su menú será vega no.

«Desde 2013, Governor’s Ball se ha enfocado en la agricultura sostenible, con más del 50 % de platos (del menú) vegetarianos y veganos», recordó hoy la Academia.

«El menú del Governor’s Ball de la 92 edición de los Óscar será un 70 % vegano y un 30 % vegetariano, con carne y con pescado», aseguró. Este mayor compromiso verde de la Academia había sido desvelado hace unos pocos días en los medios estadounidenses y la organización cinematográfica defendió esta decisión asegurando que buscan «reducir su huella de carbono».

El movimiento de los Óscar, además, sigue la estela que abrieron otras galas como los Globos de Oro, cuya última edición sirvió un menú vegano a todos sus invitados.

Wolfgang Puck, el famoso chef austriaco que lleva 26 años organizando el menú de los Óscar, señaló hoy a los periodistas que adaptarse a los nuevos requerimientos ha sido «fácil» ya que en todos sus restaurantes tiene una amplia gama de platos veganos. También se mostró partidario de que en la fiesta haya opciones alimenticias para todos los gustos.

De esta forma, el menú para este Governor’s Ball incluye entre sus aperitivos, por ejemplo, un rollito de pepino con garbanzos verdes, aguacate y confit de cítricos; o una caponata de berenjena sobre costrini.

Habrá también dulces una galleta con limonada de frambuesa; quesos veganos; tajín con cuscús de coliflor, fruta seca y harissa; o rigatoncini con salsa boloñesa d e setas.

Para los que no estén muy convencidos con las opciones veganas habrá asimismo una variedad importante con platos tan destacados como una taco con tortilla de maíz azul, carnitas de pato, mole de granada y pico de gallo.

Caviar, atún picante, minihamburguesas de wagyu o salmón ahumado son otras propuestas de Puck para los no veganos.

Tampoco faltará una amplia oferta en las bebidas: se servirán vinos de Francis Ford Coppola, champán de Piper-Heidsieck, y tequilas de Don Julio. Con una decoración de luces doradas y estilizadas en el techo y unos arreglos florales de colores morados, blancos y de color marfil, el objetivo de la Academia es que, salgas o no con una estatuilla bajo el brazo, puedas pasar un buen rato en la fiesta del Governor’s Ball.

«Queremos que todo el mundo se relaje y disfrute. Lo principal del Governor’s Ball en los Óscar es celebrar nuestro amor comunitario por el cine», aseguró hoy Lois Burwell, vicepresidenta primera de la Academia.