Liga de las Colonias Agrarias 1 Salto 1

El aceptable Salto del primer tiempo. Pasando de la intención, al reflejo de un fútbol superior. No exquisito. No pretensioso desde lo técnico, pero expuesto al desnivel. A tal punto que Agraria no solo provocó una llegada más o menos rescatable. Desde la influencia de los volantes de Salto, el relampagueo de Farías y lo que supuso Argüello en ese arranque a tambor más batiente. Una manera de ir provocando más y dudando menos. El frentazo de Villegas, un remate de Erburo en los 32′, hasta que en los 35′ la decisión por Sebastián Farías cuando la pelota le quedó a manera de rechazo. Puntazo al gol. El 1 a 0.

Pareció el comienzo del final a la cuenta de Salto, sobre todo por la desventura general de la agraria, sin chance de respuesta. Deshilvanado. Sin cohesión….y al servicio del error. Por eso, qué cabía aguardar para el segundo tiempo, sino un remarque general de Salto?

Sin embargo la realidad fue otra. Cambiante a favor de la agraria. Plantó bandera. Dimensionó la pasión de entrega y no le faltaron recursos ofensivos. Metió velocidad en los metros finales y en los 10′, la hora en que Gustavo Jacques clavó el derechazo para el empate.

¿Se refugió el equipo de Ángel Güedes en una actitud conservadora después?.No. Para nada. El empate no le era negocio. Lo admitía.

Por eso no dejó de ir. De buscar. Hasta pudo llegar el segundo. Suárez se fue expulsado en los 32′ por una entrada fortísima sobre Villegas.

Salto fue reacción agridulce sobre el final. Convicción limitada, en medio de ese trámite porfiado que propuso Agraria. Al fin de cuentas, el empate fue síntesis de lógica, porque inflando el pecho en esa recta final, Agraria dejó en claro que no tenía derecho a sentirse menos. Y no fue menos.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Juan José Vispo Mari.

Partido de categoría Sub 17. Cuarta fecha. Litoral Regional Norte.

Árbitro central: Rodolfo Rivero (Bien).

Asistentes: Carlos Roura-Alfredoi Baipas.

LIGA DE LAS COLONIAS AGRARIAS (1)- Giani Silva, Lucio Suárez, Pablo Zapata, Diego Trinidad, Richard Proenza, Valentín Trindade, Bruno Turino, Gustavo Jacques, Joaquín da Silva, Fernado Casterá, Joel Fernández.

Director Técjico: Ángel Güedes.

SALTO (1)- Gonzalo Nalbarte, Enzo Zapata, Valentín Gauthier, Nicolás Libonatti, Juan Cavallero, Diego Argüello (Machado), Mateo Ferrere, (Píriz) Marcos Rocha, Adrián Villegas (González), Sebastián Farías, Nazareno Rodríguez.

Director Técnico: Wilson Cardozo.

GOLES: 35′ Sebastián Farías (S). Segundo tiempo: 10′ Gustavo Jacquez (L.A).

Expulsado: 32′ del segundo tiempo, Lucio Suárez (L.A).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Gustavo Jacques.

EL MEJOR DE SALTO: Adrián Villegas.