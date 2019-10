Cerro se la toma en serio: goleando y segundo

La nueva fecha del Campeonato Salteño de la «C», marcó en el cierre la victoria de Peñarol sobre Florida 2 a 0, para quedarse los aurinegros con la primera colocación, después de un transitorio liderazgo de Cerro que en la tarde de la cancha de Tigre, goleaba a Paso del Bote. En el juego entre vecinos disputado a última hora en el Parque Humberto Forti, Peñarol sumó un gol en cada tiempo. Primero Sequeira y después Germán Suárez, para que el equipo de la Avenida Barbieri prolongue esta condición de líder al termino de la séptima fecha. Claramente una mitad del vecindario cantó victoria. La regularidad de Peñarol lo hizo posible.

UN CERRO DE RESPUESTA

En tanto Cerro estabiliza su rendimiento, para registrar tres puntos más en la tabla con goles de Santiago Coito, Facundo Lleme y Agustín Ibarra. Paso del Bote sin reacción y teniendo en cuenta la victoria de Quinta Avenida-Treinta y Tres, lo va postergando del objetivo de ser uno de los mejores ocho para avanzar a la segunda fase. Los fusionados del sur ahora con 8 puntos, tras vencer a Defensor.

AHÍ VIENE RODÓ

En el segundo juego del Parque Forti, el partido de más goles, con Rodó batiendo a Lazareto, a partir de Nicolás Godoy, Diego Godoy por dos veces y sobre la hora de conclusión y de penal, Juan Manuel Dalmao. Buenísima la temporada que va desarrollando el equipo «papal», a tal punto que alcanza la cuarta colocación detrás de Parque Solari. Situación adversa para Lazareto, a la luz de complicaciones que no le faltan para sostener un rendimiento que mejore el producto. En la próxima fecha permanecerá libre y elevará el registro a 15 puntos.

A la cuenta de Parque Solari la nueva imposición y victoria otra vez. Metió 8 goles en los dos últimos partidos. Cinco a Peñarol el martes a la noche y tres en la víspera, para situarse solo tres puntos debajo del puntero exclusivo.

PARTIDO A PARTIDO

Sábado 19 de octubre.

7ª fecha. Primera rueda. Divisional Primera «C»

Campo de juego: Parque Humberto Forti.

Palomar 2 Parque Solari 3

Rodó 4 Lazareto 2.

Peñarol 2 Florida 0.

Sábado 19 de octubre.

Campo de juego: Parque Tomás Green.

Quinta Avenida-Treinta y Tres 2 Defensor 0.

Paso del Bote 0 Cerro 3.

EN LA TABLA

La clasificación general, marca los 18 puntos de Peñarol, Cerro 16, Parque Solari 15, Rodó 14, Palomar y Florida 13, Lazareto 12, Quinta Avenida-Treinta y Tres 8, Paso del Bote 5, Huracán 4, Defensor 1. En el caso de Huarcán sumó 3 puntos, por la no presencia de Barcelona.

LA OCTAVA QUE VIENE

Ahora la «C» con rumbo a la octava fecha de la primera rueda. El calendario incluirá los partidos entre Huracán vs Rodó, Defensor vs Paso del Bote, Cerro vs Peñarol, Parque Solari vs Florida, Quinta Avenida-Treinta y Tres vs Palomar. Libre: Lazareto. Por lejos, con un partido de excepción, desde el momento que se enfrentarán Peñarol y Cerro, primero y segundo en la clasificación general.