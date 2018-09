No hay dudas de que el hincha está nervioso.

Quiere que de una vez comienze a rodar la pelota para poner en marcha las liguillas de la “B” que definirá un segundo ascenso a la “A” y el exagonal del círculo superior que definirá el título de la presente temporada.

¿Y SI LLUEVE?

Parece que los meteorólogos ganan espacio para los próximos espectáculos del fútbol.

Al promediar la tarde de ayer alguien que se identificó como un hincha del club “más grande” de Salto?, llamó al Diario preguntando si había algo previsto por si el fin de semana vuelve a llover ya que así lo anuncian los pronósticos de los canales de T.V de la capital.

Como haber algo previsto, no lo hay.

Todo se centrará en la medida que pueda llover o no en nuestra ciudad, pero se juegue o no, vale el reiterar algunas fechas de las estadisticas.

>DIVISIONAL “A”

La ronda final (liguilla) de 6 equipos, comenzó el domingo 22 de Octubre. Vale el reiterar de que el salteño 2017 se jugó a 22 fechas.

De no mediar inconvenientes, la liguilla de este 2018 comenzaría el 23 de Setiembre.

>DIVISIONAL “B”

La ronda final de la “B” en el 2017 y con 4 clubes comenzó el 2 de Setiembre.

La final por el segundo ascenso entre Tigre (6) Chaná (4) se jugó el sábado 30 Setiembre.

De no mediar inconvenientes la de este año comenzaría el 22 de Setiembre.