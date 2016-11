Más de 140 jóvenes participaron de una nueva edición de “desafío, toma de decisiones en la empresa”, esta novedosa propuesta de la Universidad Católica, mediante la cual los ganadores obtienen becas para estudiar en dicha casa de estudio.

Recientemente se desarrolló la ronda final del cuarto concurso. En total participaron 47 equipos integrados por tres personas cada uno, un estudiante de alguna de las carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales de las tres Sedes de la UCU y dos estudiantes preuniversitarios.

“La idea fue realizar un certamen on-line de alcance nacional, que permita poner en práctica algunas de las competencias que promovemos para nuestros estudiantes, como trabajo en equipo, búsqueda de información y toma de decisiones, entre otras cosas”, expresó el Coordinador de la carrera de Contador Público, Cr. Mario Díaz. “El certamen tuvo como objetivo que los estudiantes preuniversitarios tomen la responsabilidad de gerenciar un negocio a través de un simulador de juego interactivo y logren generar buenos resultados para la empresa, tal como ocurre con las corporaciones reales”, agregó.

Luego de desarrollada la etapa final, el equipo ganador tuvo como protagonistas a Diego Varela, estudiante de la carrera Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales, acompañado por Santiago Rocha, alumno del Liceo de Migues y Martín García del Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, quienes en 2017 ingresarán a estudiar la Licenciatura en Dirección de Empresas. Como premio cada uno recibirá una beca completa para estudiar en la UCU.

En segundo lugar, Leandro Lara estudiante de Licenciatura en Dirección de Empresas, acompañado por Mauro Lara del Liceo María Julia Hernández de Ruffinatti, futuro estudiante de la carrera de Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración y Mélani Zeballos del Liceo de Barros Blancos Nº 2 quien en 2017 estudiará la Licenciatura en Gestión Agrícola Ganadera. El premio para el segundo puesto fue el de una beca del 50% para cada uno.

“Podemos decir que es un evento consolidado y que atrae el interés de estudiantes de todo el país, incrementándose año a año la cantidad de inscriptos”, concluyó Díaz. El concurso se cerró el sábado 22 de octubre en la Sede Central de la UCU.

EXPERIENCIAS

DE INTERCAMBIO

Entre otras actividades de la UCU, el pasado 26 de octubre estudiantes de intercambio compartieron en la “Feria Internacional”, distintas costumbres propias de sus países de orígenes con la comunidad universitaria.

La alegría desbordó la Plaza de Encuentro de la UCU, debido a que los estudiantes internacionales de intercambio de la UCU pusieron en exposición diferentes costumbres de sus países. Comidas, bailes, animaciones, y hasta la entonación de la Marsellesa de parte de los estudiantes franceses, marcó un mediodía atípico en la Universidad. Todo cuanto los distinguiera estuvo presente.

Entre algunos testimonios recogimos el de Juan Diego, que tiene 21 años, es panameño y estudia Abogacía. Para quien, venir a Uruguay “era una experiencia nueva y teníamos la posibilidad, mediante la Universidad, de hacer un intercambio, y nos llamó la atención”, comentó. Hacer este tipo de intercambio “es una buena oportunidad para compartir nuestra cultura con la gente de Uruguay que aún no habíamos conocido”, agregó. A la feria, los estudiantes panameños compartieron Patacones, una comida típica de Panamá hecha con banana frita.

Por su parte, Chloe Schneider llegó de la Universidad de Erlangen-Nuernberg donde estudia Ingeniería Industrial. “Cuando busqué para salir de Alemania, me di cuenta que mi español no era bueno, entonces la única universidad en América Latina a la que podía venir con cursos en inglés era esta”, comentó.

De la feria participaron, exponiendo, estudiantes de Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, México y Panamá. Además, se contó con la visita de personal diplomático acreditado en Uruguay que acompañó a algunos estudiantes.