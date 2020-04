Los 115 años de Salto Uruguay en la historia.

Fue fundado el 5 de abril de 1905, y es en la actualidad el tercer club de fútbol más antiguo del interior y el octavo en general a nivel país. Y el más longevo de la Liga Salteña de Football. El Acta fundacional de cualquier institución se guarda y recuerda como uno de los tesoros más preciados. El acta fundacional de Salto Uruguay data del 5 de abril de 1905, para ser más precisos a las 16:55 de aquel día inolvidable para todos los albicelestes. Julio Aris, Antonio Bueno, Luis Ferradini, Alcides Bergara, Ordalio Leonardi, Salvador Liberatore, Angel Luraschi, Roberto Gras, sumándose en la legión de fundadores que la rica y fermental historia no archiva. Cuentan que su primera integración a la hora de afrontar un juego, a partir de Luis Ferradini, Alcides Bergara, Ordalio Leonardi, Ángel Luraschi, Antonio Bueno, Serafín Ferradini, Pedro Ribeiro, C. Arrigoni, José Lucas, Salvador Liberatore y Ordalio Minatta. ********** RAZÓN DE DECANO Lo cierto es que Salto Uruguay, arriba en este domingo 5 de abril, a sus 115 años de existencia. Eterno decano de tantas lides venciendo, pero también zozobrando cuando el destino se volvió mueca. Por eso es que estos 20 años sin consagraciones, no empalidecen una trayectoria deportiva e institucional a la medida de los sueños, de las consignas, de esa vitalidad en el querer. Después de todo, ¿cuántos trofeos acumulados en tantos años, en tantísimas décadas? El fútbol y el básquetbol como soportes, pero sin renegar de otras disciplinas que imantaron su peregrinar, mientras el plano social-cultural abarcó tiempos briosos cuando supo ser «El Palacio Azul» en los años 70. No se trata desde EL PUEBLO, de caer en los vicios de alguna pretensión cronológica en pro de Salto Uruguay, pero ¿cómo no rescatar tres hechos deportivos que hacen a sus más encendidos orgullos? Salto Uruguay fue el primer equipo salteño en ser Campeón del Interior en 1966. El último equipo Campeón de la Super Copa en 1973 con las instancias finales disputándose en Treinta y Tres y la consagración en la Liga Uruguaya de Básquetbol en el año 2005. Con esos tres títulos para el rescate, síntesis-memoria del Salto Uruguay torrente de glorias. El que nació en 1905. Ahora 115 años después. Y no hay necesidad de sacarle lustro. Su historia y su tiempo, viven a vistosidad pletórica. Tan solo….cómo siempre. ¡Cómo siempre!