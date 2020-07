Héctor Hugo Coronel, el único voto contrario al protocolo elevado por OFI

No faltó ese tiempo en que HÉCTOR HUGO CORONEL desde la Liga Salteña de Fútbol, fue propuesto para ser Consejero de OFI en representación de la Confederación del Litoral-Norte.

De última su nombre y acción saltaron a la superficie, porque fue el ÚNICO que no votó el protocolo que OFI remitió a la AUF. El protocolo que encendió más de una alarma a nivel de OFI; porque en definitiva podía opacar algunos aspectos en pro del retorno del fútbol de selecciones y los torneos locales, si de las Ligas se trata.

En el arranque mismo del Congreso, Héctor Coronel historió la situación creada, «porque no pudimos evitar que se convirtiera en un «recorte y pegue», respecto al de AUF.

Lo cierto es que OFI debió afinar su protocolo y no lo hizo.

Por eso no lo voté en esas condiciones. Perdí 12 a 1. Yo no soy rebelde nada, pero parece que hay tres o cuatro que manejan la OFI»

**********

DESDE EL AVAL DE TODOS

Lo real es que tras la exposición del Consejero de OFI, los distintos representantes de las cinco Ligas que integran la Confederación del Litoral-Norte, fueron avalando en palabras la actitud asumida por Héctor Hugo Coronel, que naturalmente quedó en minoría absoluta a la hora de la votación, no sin antes patentar las razones que determinaron el rechazo.

Desde las delegaciones de Tacuarembó y Rivera, se coincidió en que el error de OFI fue el de no haber unificado un protocolo común a las áreas amateur para hacer más viable la aceptación a nivel de AUF.

Después llegaría el momento en que una opinión se volvió golpe de espada en la herida abierta: «La Asociación Uruguaya de Fútbol nos maneja a nosotros».