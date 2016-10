Transcurrido un mes de la zafra de primavera de venta de reproductores y con 4.411 toros comercializados, según datos exclusivamente publicados por El País y por el Portal Rurales El País, el valor promedio es de 2.831 dólares.

Esto arroja que en el mes, se han invertido prácticamente 12,5 millones de dólares en la compra de genética, puntapié inicial para la cría vacuna en el país.“Esto significa un ajuste de 5,31% comparando con los negocios concretados en remates y exposiciones el año pasado.

Y el número de toros vendidos es 1,15% superior a la zafra 2015.“Confirmando la tendencia marcada hace un año, la

raza Angus es la que ha tenido mayor flujo de negocios, con el 50,4% de los animales vendidos.

Además del crecimiento que viene teniendo la raza en el país, el aumento se debe también a que se han realizado ocho remates nuevos de cabañas Angus, mientras que sólo ha habido dos remates de Hereford que no se realizaron el año pasado.

Los toros Angus vendidos, hasta la jornada del sábado, fueron 2.223 (7,44% más que hace un año), a un valor promedio de U$S 2.839, con un ajuste de 5,32%. Los toros Angus vendidos son el 50,40% del total.“En la raza Hereford, se han vendido 1.595 toros (-8,28% frente al 2015), a un valor promedio de U$S 2.889 (ajuste de 4,90%). La raza significa el 36,16% de los toros vendidos hasta el presente. Otras razas destacadas son la Braford, con 250 toros vendidos (-3,1%), a un promedio de U$S 2.782 (-2,95%), significando la raza el 5,67% de los toros comercializados en la zafra. Y la raza Brangus registra negocios por 199 toros (11,89% más frente al año pasado), a un valor medio de U$S 2.733 (-2,28%), ubicándose en la zafra con el 4,51% de los toros vendidos hasta ahora.

RANKING

El “Top Five” de los remates por razas, considerando el precio promedio, es:

Angus:

1) “El Cerro”: 12 toros a U$S 5.140;

2) “Bayucuá”: 62 toros a U$S 4.087;

3) “Santa Clotilde”: 47 toros a U$S 3.675;

4) “El Yunque”: 85 toros a U$S 3.607;

5) Frigorífico Modelo (Don Tito): 43 toros a U$S 3.536.

Hereford:

1) “Los Novilleros”: 41 toros a U$S 4.493;

2) “Las Anitas”: 78 toros a U$S 4.316;

3) “San José del Yaguarí”: 43 toros a U$S 3.896;

4) Sociedad Ganadera San Salvador: 40 toros a U$S 3.435;

5) Santa Clotilde: 35 toros a U$S 3.331.“Braford:

1) Expo Nacional: 6 toros a U$S 5.183;

2) “Santa Elena de Guarapirú”: 6 toros a U$S 3.600;

3) “Berachí”: 14 toros a U$S 3.085;

4) “La Magdalena”: 15 toros a U$S 2.997;

5) “El Telégrafo”: 23 toros a U$S 2.956.

Brangus:

1) “Macedo”: 16 toros a U$S 3.653;

2) “El Coraje”: 46 toros a U$S 3.608;

3) “Berachí”: 19 toros a U$S 2.440;

4) “Vert. del Águila”: 29 toros a U$S 2.456;

5) “Rincón de los Negros”: 20 toros a U$S 2.421.

Fuente: El País