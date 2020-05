A casi dos meses del lanzamiento de la cosecha de arroz, la misma ya prácticamente empieza a finalizar en los próximos días.

Para el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, este año la zafra ha sido muy buena en cuanto a lo productivo, con un rendimiento promedio de 8.500 kg.há. “Ésta es una muy buena noticia para los productores, lo que refleja de forma satisfactoria el trabajo de toda una zafra y su dedicación”señaló a Actualidad Agropecuaria.

Un factor muy importante para llegar a estos valores fue el clima, el cual incidió notoriamente gracias al verano de altas temperaturas y buena radiación solar, destacó el dirigente.

RENDIMIENTOS

En cuanto a los rendimientos, comentó que la zona norte tiene los niveles superiores al resto del promedio país, “esto es muy normal por las condiciones ambientales de los departamentos de Artigas y Salto que logran conformar una mejor posibilidad de obtener potenciales mayores y en este año se volvió a destacar por lo que los rendimientos en esta zona es del orden de los 9.300 kg/há, un 8% por encima del rendimiento nacional” destacó.

ARBITRAJE

Al no llegar a concretarse las negociaciones históricas entre la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros por el precio definitivo de la zafra de arroz 18/19, la misma se efectuará mediante la modalidad de un arbitraje.

En ese sentido, Lago sostuvo que desde la ACA se está en un proceso de análisis y evaluación de los candidatos a árbitros para en la próxima semana dar inicio al proceso de arbitraje, para llegar a un acuerdo através de los expertos en la materia. “Desde el punto de vista de los productores entendemos que debemos lograr una mejoría en cuanto a lo que se planteó en la negociación y que finalmente no concretó”.

Lago destacó que la gremial en octubre pasado fijó un valor provisorio de U$S 9,03 por bolsa de 50 kg entendiendo que el mismo debería ajustar al alza al finalizar la zafra. Fue una zafra compleja pero la cual finalmente al 18 de febrero (cierre de ejercicio anual) se concretó la totalidad del arroz vendido.

En ese sentido, dijo que “nosotros entendimos que debíamos lograr un crédito por encima del precio provisorio de U$S 9,03, pero para la industria, según su planteo el precio no daría para alcanzar al definitivo, por tanto habría que generarse una devolución por parte de los productores hacia la industria lo que genera una posición difícil ya que no refleja los números que los productores analizan”.

PRINCIPALES DESTINOS

En cuanto a los principales destinos que tiene el arroz nacional, continúan siendo prácticamente los mismos de los últimos años. La Unión Europea podría llegar a importar este año cerca de un 15%, a los que se le suman México, Panamá, Angola en volumen de compra, entre los más tradicionales se encuentra Perú, señaló.

CALIDAD

Para finalizar, Alfredo Lago indicó que esta zafra es de buena calidad, la cual se debe a dos grandes componentes; primero no se encontraron problemas de manchas o faltas de blanco total en los granos de las diferentes variedades y segundo, el porcentaje de granos enteros es bueno por encima del 58% que es el nivel que se busca superar, aunque en ese sentido recordó que el año anterior fue superior.