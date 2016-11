Con el objetivo de devolución a la naturaleza

Montevideo, 27 nov (EFE).- Los zoológicos tradicionales, con animales enjaulados en pocos metros cuadrados, comienzan a escasear en el Cono Sur y dan un giro hacia su conversión en bioparques y reservas, lugares que tienen como principal objetivo la conservación de las especies y la reintroducción a la naturaleza. Durante los últimos años los zoológicos de esta región están experimentando cambios a raíz de iniciativas gubernamentales, sociales y de organizaciones que están provocando que estos recintos opten por transformarse en bioparques y reservas, en algunos casos, o que tiendan al abandono o a su clausura, en otros. El naturalista y consultor internacional en conservación de naturaleza y zoológicos Juan Villalba-Macías explicó a Efe que esta situación se produce por factores como que gran parte de la población actualmente “rechaza” los zoológicos tradicionales donde “lo único que prima es la exhibición tipo circense”. Asimismo, Villalba-Macías apuntó que otros elementos que propician el declive de estos recintos son los pocos recursos económicos que hay para mantenerlos. El experto apuntó que en Argentina existe un “gran debate” entre asociaciones animalistas que quieren acabar con estos recintos y las principales organizaciones conservacionistas que están a favor de mantener el zoo tal y como está. Un ejemplo es el zoo de Buenos Aires, cuyo cierre fue anunciado por el Gobierno de la capital el pasado 23 de junio debido al estado de las instalaciones en las que vivían los animales, con la intención de que pase a ser un parque ecológico que promueva la educación ambiental. No obstante, no sucedió lo mismo con el zoológico de Mendoza, a unos 1.050 kilómetros al oeste de Buenos Aires, que cerró el pasado enero sus puertas para investigar las muertes de diferentes animales y que está a la espera de un proyecto de ley para convertirse en ecoparque. Uno de los fundadores de la asociación uruguaya Animales Sin Hogar, Juan Echavarría, explicó a Efe que “los zoológicos representan un concepto que en la actualidad no tiene sentido”. “Si bien en otra época la única forma de ver un animal que no sea de tu región era que estuviese en un zoológico y lo pudieras ver, hoy por hoy con todas las nuevas tecnologías eso ya no sucede más”, sostuvo. Acerca de la transformación de estos centros, manifestó que “depende de si cambia sólo el título o el concepto”. “Si se cambia sólo el título, no tiene sentido. Ahora, si transforman y cambian las instalaciones y reproducen animales autóctonos, me parece bien. En Uruguay hay más de 90 animales en peligro de extinción”, indicó Echavarría. En Uruguay, los primeros zoológicos surgieron en el siglo XIX con tres centros en la capital sudamericana, de los que en la actualidad sólo queda el de Villa Dolores. Más tarde, en los años setenta del siglo XX, surgió la moda de estos centros y prácticamente todas las capitales departamentales (provinciales) del país construyeron uno. Echevarría agregó que en pequeñas localidades uruguayas, como en Libertad o en Ecilda Paullier (ambas al suroeste), hay centros en los que habitan dos o tres animales exóticos exhibidos a modo de “zoológico del pueblo” que también están clausurándose. En cuanto al zoo de Villa Dolores de la capital uruguaya, se encuentra cerrado desde hace algunos años pero aún con animales en su interior a espera de ser reubicados para convertir el lugar en un parque, según informaron medios locales en base a las intenciones manifestadas por las autoridades. En los últimos cinco años cerraron los recintos de Minas (sur), Paysandú (oeste) y Rocha (sureste), quedando ocho recintos en activo. Villalba-Macías resaltó que apoya tal decisión ya que “si un Gobierno departamental no tiene los suficientes recursos para atender adecuadamente un zoo lo más lógico es que lo cierren”. “Es una medida lógica porque estos zoos en el interior surgieren por la moda de que cada municipio tuviera un zoo y después los municipios optan por otras obras públicas, dejan al zoo abandonado y con un presupuesto muy malo”, incidió el naturalista. Actualmente, existen tres centros en el país que se han transformado en bioparques: el de M’bopicua (Río Negro), el de Salto y el de Durazno, además del de Melo (Cerro Largo), en proceso de transformación y de la reserva Rodolfo Tálice en el departamento de Flores. Hoy en día, los zoológicos convertidos en reservas o bioparques se rigen por unos criterios dados por la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA según sus siglas en inglés), con recintos más amplios y centrados en la conservación de especies de la propia región que pueden estar en riesgo de extinción en la naturaleza. “Esta transformación se está dando poco a poco pero es algo que va a proseguir porque, si bien muchos zoológicos están con nuevas orientaciones, todavía persisten zoológicos con muy malas condiciones”, concluyó el naturista.