Al igual que un gran público el tiempo acompañó al Valentín Aparcero, recordemos que la primera fecha prevista en febrero debió ser suspendida debido a las inclemencias del tiempo.

El no uso del casco sigue siendo una de las mayores infracciones que se observa en los motonetistas siguiendo el del cruce con semáforo en rojo.

Lo insólito fue ver el pasado domingo en la zona sur de la ciudad, a una niña viajar como acompañante en moto utilizando su Ceibalita abierta, si la moto frenaba bruscamente la niña volaba, sin duda.

Llegó hasta nuestra Redacción una señora para plantear que desde hace

un tiempo le da de comer a un par de animales callejeros, ahora se enfrenta a una ola de criticas porque no está es condiciones de adoptarlos por no poder darles el cuidado que los mismos requieren.

Ojos que no ven, corazón que no siente, reza el dicho popular, al tapiar correctamente la esquina de Artigas y 18 de Julio ya no se puede ver en qué condiciones ha quedado la perforación

que hasta hace un tiempo tenía agua estancada.

La calle 19 de Abril entre Blandengues y Santa Rosa está prácticamente deshecha, al igual que muchas calles de esa zona donde desde hace mucho tiempo no pasa por allí la Intendencia. Los vecinos dicen que un camión municipal concurrió el año pasado a tapar los pozos pero los mismos volvieron, aunque la Intendencia no.