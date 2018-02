Dos de los cajeros automáticos ubicados en la zona céntrica de la ciudad, carecían de dinero ayer a la tarde. De acuerdo a afirmaciones de gente allegada a los mismos, en horas de la mañana por ser el primer día de cobro la concurrencia de clientes fue tan alta que pronto los vaciaron.

El caso que nos ocupa está referido al cajero de “Bancomat”, ubicado al frente del supermercado de El Revoltijo y el cajero automátido de Bandes, situado en la propia puerta del Banco Bandes.

De todas formas, la situación es menos grave que lo que se anuncia en Concordia, donde debido a medidas gremiales los cajeros podrían quedar cinco días sin dinero.

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana “pateó los tarros”. Afirmó que no le hace caso al Tribunal de Cuentas y además que no exige el uso del casco por parte de los motonetistas porque de esta manera se controla mejor la delincuencia.

Si bien es cuestionable la actitud de no hacerle caso al Tribunal de Cuentas en sus opiniones, debemos decir que compartimos la idea no sólo de no exigir el casco a los motonetistas, sino que entendemos debería de prohibirse su uso.