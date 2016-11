El CENUR del Litoral Norte, sede Salto, proyecta hacer una “rendición de cuentas” para la semana próxima al cumplirse el segundo año de las actuales autoridades. Es probable que se cumpla el miércoles, se nos informó.

Si bien Uruguay no está en territorio considerado de alto riesgo sísmico, dado que no se halla sobre placas tectónicas, esto no lo exime de la posibilidad de que se produzcan seísmos, explicó ayer la geóloga Leda Sánchez, doctora en ciencias geológicas.

A raíz del movimiento telúrico registrado el jueves a la medianoche nos enteramos que en marzo último ya había habido uno de menor intensidad.

Más allá de que no hubo daño alguno, el peligro en estos casos radica en que las redes sociales determinen una verdadera “psicosis” y la gente se espante.

En tanto en zona del pacífico, El Salvador y Nicaragua fueron afectadas por un fuerte seísmo que llegó al grado 7 en escala de Richter e hizo temer que se produjera un tsunami, que felizmente hasta las horas de escribir estas líneas no se ha producido.