El joven estaba sentado en la esquina de Artigas y 18 de Julio con otro muchacho como él, no tenía careta pero su manera de presentarse ante la gente intimidaba. Te hacía saber que estaba en la calle, que no era de Salto y que “tenías” que darle algo para poder “sobrevivir” en esa noche, porque supuestamente no tenía qué comer.

Cuando uno de sus interlocutores le preguntó porque a pesar de su edad no buscaba un trabajo, este le dijo “’corte’, ‘ñery’ qué querés decir con eso”. Su víctima no supo responder ese lunfardo, pero se negó tajantemente a darle dinero. El muchacho lo siguió y al final, cuando la intransigencia de su víctima lo hacía saber que no recibiría nada a cambio, le espetó “mirá que estuve toda la noche guardado, así que no me importa sacarte la billeta (suponemos billetera)”, a lo que este le dio una moneda.

El episodio ocurrió en la plaza Artigas, cuando una celebración religiosa antihalloween, realizaba su acto anual denominado La Noche de las Luces. No había ningún policía en esa esquina siendo que cruzaba mucha gente con bebidas alcohólicas y otras ‘yerbas’ en sus manos.

Pero donde hubo varios policías fue ese mismo día en un control de tránsito con inspectores de la Intendencia en Invernizzi casi 19 de Abril, donde tres Halcones asistieron a los inspectores que terminaron cargando en la camioneta municipal tres motos que habían quitado en ese momento. Una de las personas a la que le sacaron la moto, era una mujer de unos 30 años, que se quedó sentada en el cordón de la vereda, con las bolsas totalmente cargadas del mandado que había salido a hacer en sus manos junto con el casco, mientras llamaba desde su celular para que la vinieran a buscar, porque desde ese momento se había quedado a pie.